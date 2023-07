Eric Clapton objavil datume kitarskega festivala Crossroads

Festival, ki je dobil ime po zbirki plošč Erica Claptona , bo združil preteklost, sedanjost in prihodnost kitarske glasbe na enem odru, piše v najavi dogodka. Angleški kitarist bo na njem nastopil v obeh večerih, seznam nastopajočih pa šteje več kot 40 izvajalcev iz različnih generacij. Med napovedanimi so Joe Bonamassa, Sheryl Crow, Jakob Dylan, Buddy Guy, Albert Lee, Taj Mahal, Santana, Stephen Stills in ZZ Top .

78-letnik si je že ob začetku festival Crossroads zamislil kot dogodek, na katerem bi se zbrali njegovi prijatelji in sodobniki ter skupaj nastopali v dobrodelne namene. Letos so se povezali z avkcijsko hišo Heritage Auctions, s katero bodo izvedli dražbo kitar. Celoten izkupiček bo namenjen Centru za zdravljenje odvisnosti v Antigvi, ki ga je Clapton ustanovil za odvisnike od drog in alkohola.

Odvisnost je zaznamovala tudi življenje slavnega glasbenika, ki se je uveljavil kot eden največjih rock in blues kitaristov. Slowhand (Počasna roka), kot se ga je prijel vzdevek, je podpisal uspešnice, kot so Layla, Wonderful Tonight, My Father's Eyes ter Tears in Heaven, ki jo je napisal v spomin na tragično preminulega sina. Sodeloval je v skupinah The Yardbirds, John Mayal & the Bluesbreakers, Derek and the Dominos in Cream, preden je stopil na samostojno pot.