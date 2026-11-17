Napoved turneje sovpada z izidom razširjene izdaje albuma The Road to Escondido , ki bo izšla v petek ob 20. obletnici izida prvega skupnega albuma Erica Claptona in ameriškega glasbenika J. J. Calea . Na dvojnem CD-ju bodo tri doslej neobjavljene skladbe z izvirnih snemanj in trije koncertni posnetki z albuma Live in San Diego .

Za 4. december je napovedana še razširjena in zvočno obnovljena vinilna izdaja albuma Riding With The King, ki ga je Clapton leta 2000 posnel z legendarnim bluesovskim glasbenikom B. B. Kingom. Izšla bo v počastitev 100. obletnice Kingovega rojstva.

Clapton je kot samostojni izvajalec izdal 22 studijskih albumov in številne koncertne posnetke. Po ocenah je po svetu prodal okoli 280 milijonov glasbenih plošč. Je tudi edini glasbenik, ki je bil trikrat sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla, in sicer kot samostojni izvajalec ter član skupin The Yardbirds in Cream.

Clapton bo v okviru evropske turneje 7. maja nastopil še v Sofiji, 10. maja v Budimpešti in 12. maja v poljskem Lodžu. V Veliki Britaniji bo 17. maja nastopil v Birminghamu, nato pa bo med 20. in 24. majem odigral štiri koncerte v londonski dvorani Royal Albert Hall.