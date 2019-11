Eros: Hvala, Slovenija!

Ko v Slovenijo pride Eros Ramazzotti se zganejo številne romantične duše, ki jih vedno znova prepriča. Po dobrih štirih letih se je spet ustavil v Stožicah, v okviru turneje v imenu zadnjega albuma Vita ce n'è pa v debelih dveh urah občinstvo popeljal skozi največje hite svoje kariere.

Eros Ramazzotti je po dobrih štirih letih spet nastopil v Stožicah. FOTO: Miro Majcen

Morda je koga presenetilo, a italijanski šarmer Eros Ramazzotti je pred slabim mesecem dopolnil že 56 let, kar je po svoje "šokanten" podatek, saj se je šarmer s konca osemdesetih in iz devetdesetih let vmes že kar konkretno postaral. No, roko na srce, kot tudi vsi ostali. Čeprav bi to po naslovnici njegovega novega albumaVita ce n'e (Življenje obstaja) težko trdili, saj se na črnobelih fotografijah v dežju predstavlja kot "mokri" šarmer, ki se mu določeni segment žensk najbrž težko upre. A okusi so, so hvalabogu, različni ... Čez palec kakih šest tisoč duš je tokrat prišlo poslušat pevca, ki je ob spodobnih deset čez dvajseto stopil na oder v Stožicah. Že prvi vtis je dal vedeti, da ima več kot spodobno odrsko produkcijo, na katerem kraljujeta dva velika stranska LCD zaslona in pa poseben, osrednji, v obliki podolgovate kapljice, ki se nadaljuje kot nekakšna cesta, ki navidezno vodi v občinstvo. Impresivno in veličastno.

Eros ostaja velik šarmer, četudi je nedavno dopolnil 56 let. FOTO: Miro Majcen

Večer je začel s pesmimi z novega albuma, sklop prvega petorčka pesmi pa zaključil z zimzeleno Una terra promessa, nadaljeval z Dove c'e musica, dvema venčkoma svojih pesmi, nato pa sta z eno od spremljevalnih pevk izvedlaI belong to you, ki jo je v originalu zapel v duetu z Anastacio. Da se Eros zaveda tudi okoljevarstvenih težav sodobnega sveta, je pokazal v dveh vmesnim mini filmčkih, s katerima je opozoril na problem odpadne plastike v morjih in na onesnaženost zraka. Za drugi del koncerta je presedlal na akustično kitaro in ga začel z vsem dobro poznano vižo Adesso tu, nadaljeval pa s hiti Una storia importante, Un' altra teterSe bastasse una canzone. Po akustičnem delu je presedlal v latino ritme in predstavil tudi skladbo Per le strade una canzone, ki jo na zadnjem albumu poje z Luisom Fonsijem.

Impresivna igra barvnih laserjev. FOTO: Miro Majcen

Ob samem koncu seveda ni pozabil na Cose della vita, Musica EinPiu bella cosa,kar je vodilo v končno preigravanje z njegovo odlično spremljevalno zasedbo. Ramazzotti je pravzaprav precej "karakter", saj s svojo italijanščino trmasto vztraja že celotno kariero, morda je kak verz zapel celo v angleščini (recimo s Tino Turner), sicer pa se je izogiba kot hudič križa, tudi v intervjujih, saj tudi italijansko negovoreči publiki govori v italijanščini, tokrat pa razen "hvala", Ljubljana in Slovenija nismo slišali kaj drugega. Eros se je sicer pokazal kot multiintrumentalist, saj je poleg kitare, akustične in električne, posegel tudi po bobnih in klaviaturah in še čem.

Pevec je poleg kitare, akustične in električne, posegel tudi po bobnih in klaviaturah. FOTO: Miro Majcen

Občinstvo, ki je bilo najbolj zgoščeno v "fan pitu" je bilo v preostalem parterju precej bol razredčeno, v zelenih tribunah pa za silo popolnjeno. Pravzaprav je zanimivo opazovati ljudi, ko si za koncert plačali med petdeset in osemdeset evri, potem pa ga nepremično spremljajo, celo brez občasnih pozibavanj. Ali ima Eros zares tako "kultivirano" občinstvo, da preprosto noče noreti, ali je za to "kriv" EMŠO, ali kaj drugega, je sicer lahko predmet razprave. Dejstvo je, da v njegovi domači Italiji ljudje norijo, pojejo na vse grlo, skratka uživajo na polno. Kar je bilo tokrat v Stožicah bolj izjema kot pravilo. Morda pa je to samo specifika italijanskega in slovenskega občinstva. Videti je bilo kvečjemu posamezne ženske v najboljših letih, ki so plesale ob prehodih med tribunami in sem ter trja nežno pozibavanje v parterju.

Romantika ali ujetost v suženjstvo sodobne tehnologije? FOTO: Miro Majcen