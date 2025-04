Eros Ramazzotti naslednje leto z novo svetovno turnejo

Italijanski kantavtor, ki ima v Sloveniji nemalo poslušalcev že od kariernih začetkov iz sredine 80. let prejšnjega stoletja, je večkrat nastopil tudi v Ljubljani. Tokrat ga k nam ne bo.

Več datumov na turneji je po drugi strani namenil svojim oboževalcem v Italiji. Poleg koncertov v Vidmu, Milanu, Rimu, Neaplju, Messini in Bariju bo imel koncert tudi na stadionu Allianz v Torinu. S tem bo postal prvi izvajalec, ki bo nastopil na stadionu nogometnega kluba Juventus.

Eros Ramazzotti je v svoji karieri prodal več kot 80 milijonov izvodov plošč in ima več kot 9,3 milijarde pretočnih predvajanj. Nanizal je vrsto uspešnic, med katerimi so Piu bella cosa, Parla con me, Un emozione per sempre in Se bastasse una canzone.