Eros Ramazzotti ob 40. obletnici glasbene kariere z novim albumom

Kot prvi singel je bila objavljena skladba Il mio giorno preferito , ki se je nemudoma uvrstila na prvo mesto italijanskih radijskih lestvic, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Veliko pozornosti je vzbudil tudi novi posnetek njegove uspešnice L'aurora z Alicio Keys , duet Buona Stella z italijansko pevko Eliso pa je v živo že izvajal na svojih nedavnih koncertih.

Kot je povedal 62-letnik, je novi album retrospektivni pogled na njegovih 40 let kariere, obenem pa mu predstavlja nov začetek, saj namerava še naprej nadaljevati glasbeno pot.

Ramazzotti je že v začetku leta napovedal novo svetovno turnejo Una Storia Importante, ki jo bo začel februarja naslednje leto. Ta ga bo vodila v približno 30 držav, tudi na Hrvaško, kjer bo nastopil 28. aprila 2026.