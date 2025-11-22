Eros Ramazzotti ob 40. obletnici glasbene kariere z novim albumom

Kot prvi singel je bila objavljena skladba Il mio giorno preferito, ki se je nemudoma uvrstila na prvo mesto italijanskih radijskih lestvic, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Veliko pozornosti je vzbudil tudi novi posnetek njegove uspešnice L'aurora z Alicio Keys, duet Buona Stella z italijansko pevko Eliso pa je v živo že izvajal na svojih nedavnih koncertih.
Kot je povedal 62-letnik, je novi album retrospektivni pogled na njegovih 40 let kariere, obenem pa mu predstavlja nov začetek, saj namerava še naprej nadaljevati glasbeno pot.
Ramazzotti je že v začetku leta napovedal novo svetovno turnejo Una Storia Importante, ki jo bo začel februarja naslednje leto. Ta ga bo vodila v približno 30 držav, tudi na Hrvaško, kjer bo nastopil 28. aprila 2026.
Eden najbolj znanih italijanskih glasbenikov na svetu, ki je sodeloval tudi z glasbenimi velikani, kot so Tina Turner, Joe Cocker, Cher in Carlos Santana, je v svoji karieri prodal več kot 80 milijonov izvodov plošč in ima več kot 9,3 milijarde pretočnih predvajanj. Nanizal je vrsto uspešnic, med katerimi so Cose della vita, Se bastasse una canzone in Un'altra te.
