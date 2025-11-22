Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Eros Ramazzotti ob 40. obletnici glasbene kariere z novim albumom

Rim, 22. 11. 2025 14.25 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Italijanski pop rock zvezdnik Eros Ramazzotti je ob 40. obletnici kariere izdal nov album Una Storia Importante. Izšel je v italijanščini in španščini, na njem pa je 15 pesmi, tako še neobjavljenih skladb kot prejšnjih uspešnic v novih aranžmajih. V studio je pripeljal več domačih in mednarodnih izvajalcev, kot sta Andrea Bocelli in Alicia Keys.

Kot prvi singel je bila objavljena skladba Il mio giorno preferito, ki se je nemudoma uvrstila na prvo mesto italijanskih radijskih lestvic, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Veliko pozornosti je vzbudil tudi novi posnetek njegove uspešnice L'aurora z Alicio Keys, duet Buona Stella z italijansko pevko Eliso pa je v živo že izvajal na svojih nedavnih koncertih.

Eros Ramazzotti je leta 2019 nastopil v Stožicah.
Eros Ramazzotti je leta 2019 nastopil v Stožicah. FOTO: Miro Majcen

Kot je povedal 62-letnik, je novi album retrospektivni pogled na njegovih 40 let kariere, obenem pa mu predstavlja nov začetek, saj namerava še naprej nadaljevati glasbeno pot.

Ramazzotti je že v začetku leta napovedal novo svetovno turnejo Una Storia Importante, ki jo bo začel februarja naslednje leto. Ta ga bo vodila v približno 30 držav, tudi na Hrvaško, kjer bo nastopil 28. aprila 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden najbolj znanih italijanskih glasbenikov na svetu, ki je sodeloval tudi z glasbenimi velikani, kot so Tina Turner, Joe Cocker, Cher in Carlos Santana, je v svoji karieri prodal več kot 80 milijonov izvodov plošč in ima več kot 9,3 milijarde pretočnih predvajanj. Nanizal je vrsto uspešnic, med katerimi so Cose della vita, Se bastasse una canzone in Un'altra te.

eros ramazzotti album obletnica glasba
Naslednji članek

Charli XCX iz filma in nadzorovana usoda Ellie Goulding

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363