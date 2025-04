Gaja Prestor začenja novo poglavje: Odločila sem se, da stopim na gas

"Glasba je moja največja strast in življenjska pot," pravi pevka Gaja Prestor, ki se podaja na novo glasbeno popotovanje. Predstavila je namreč novo poglavje v svoji karieri – Estoro, umetniško ime, pod katerim bo kot DJ-ka ustvarjala elektronsko glasbo. Kaj to pomeni za njeno glasbeno kariero, kot smo jo poznali do zdaj? Kako se bosta ti dve poti prepletali? In predvsem, kdaj lahko pričakujemo prve izdelke? O vsem tem v intervjuju z glasbenico.

Gaja Prestor je slovenski javnosti že dodobra poznana. Že vrsto let namreč navdušuje s svojo avtorsko glasbo – v začetku letošnjega leta je med drugim izdala tudi svoj prvi studijski album Voda. A zdaj se je odločila za nov izziv. Predstavlja svojo novo glasbeno pot, svoj glasbeni 'alter ego', kot temu reče sama. Podaja se namreč v DJ-vode, za to priložnost pa si je nadela tudi novo umetniško ime – Estora.

Na Instagramu si dejala, da že dolgo nad ničemer nisi bila tako navdušena kot nad to novo potjo. Ali je ideja, da bi se podala v elektronsko glasbo, dolgo tlela?

Moja ljubezen do elektronske glasbe se je začela že leta 2018, pred poplavo na družbenih omrežjih. Iskreno si nikoli nisem mislila, da me bo pot zanesla sem, toda v življenju sem se naučila, da nikoli ne moreš predvideti, kako se bodo stvari razpletle in kakšna oseba boš postal v procesu. Sploh v zadnjih letih, ko sem obiskovala veliko različnih festivalov, se je moja strast do tega z vsakim dnem večala. Doživela sem trenutek, ko sem si enostavno predstavljala sebe za mešalko in nekako sem intuitivno začutila, da je to nekaj, kar bi lahko raziskala. Po spletu naključij pa me je življenje pripeljalo točno do te točke, kjer sem lahko začela raziskovati to področje in našla svojo ogromno strast. Dajmo reči, da je od te ideje že kakšno leto ali dve – v letu 2024 pa sem se odločila, da stopim na gas in poskusim stopiti izven svoje cone udobja.

Kako si se odločila za to novo pot? Rekla si, da se je klik zgodil na enem od festivalov.

Tako je, z družbo dobrih prijateljev sem lansko leto obiskala festival Exit v Novem Sadu, ki je bil zame prelomen – za marsikatero področje v mojem življenju. Enostavno sem doživela nek filmski moment, ko je sonce vzhajalo nad nami, v zraku se je čutila ljubezen in povezanost, v ozadju pa je igrala priredba pesmi I Will Survive. V trenutku, ko sem zaslišala to pesem, sem po celem telesu začutila mravljince in začutila, da je to tisto, kar me kliče. Da lahko svetu ponudim ogromno ljubezni in združujem ljudi na načine, kot jih je združil DJ, ki je v tistem trenutku izbral točno to pesem. Skupnost, ki jo sestavljajo ljudje na elektronskih dogodkih, mi je nekaj najbolj čudovitega. Enostavno sem začutila, da je to to. Potem pa so se stvari kar naenkrat začele sestavljati.

Javnosti se od zdaj naprej predstavljaš z imenom Estora. Ima to ime kakšen poseben pomen in kako si ga izbrala?

Estora je moj alter ego, ki je sestavljen iz mojega priimka – Prestor. Izbrala sem ga popolnoma naključno. Želela sem, da ima nekakšno povezavo z mano. Na list papirja sem napisala svoje ime in priimek ter poskusila premešati črke – in nastala je Estora.

Kdaj lahko pričakujemo prvi izdelek, izdan pod psevdonimom?

Prve pesmi boste lahko slišali že zelo kmalu, premierno pa jih bom predstavila tudi na svoji prvi zabavi, ki bo prihodnji mesec.

S kom sodeluješ pri tem projektu?

V veliko čast mi je, da sem se lahko učila od najboljšega učitelja, ki ga resnično spoštujem in cenim – Uroša Umka. Nikoli si nisem mislila, da bi legendi tehno scene lahko rekla 'moj učitelj', ampak nas je življenje pripeljalo na skupno pot. Trenutno sodelujem z obema zakoncema Umek – Senka Umek je prevzela tudi moj menedžment ter mi pomaga pri oblikovanju moje blagovne znamke in podobe.

Pred kratkim si izdala svoj novi album Voda. Kaj nova glasbena pot pomeni za Gajino glasbeno kariero, kot smo jo poznali do zdaj?

Album je bil neka čudovita prelomnica zame, kot zaključek nekega obdobja v življenju. Skozi album sem terapevtsko spustila veliko čustev in zgodb, ki pa so še vedno toplo zapisane v mojem srcu. Seveda pa se z glasbo, ki jo ustvarjam kot Gaja, ne morem prebiti na svetovne odre. Moja glasba prav tako ni namenjena veselicam, kar mi res zelo zmanjša obseg nastopov in tega, kar bi si želela doseči. Tako da sigurno bom še vedno nadaljevala ustvarjanje pop glasbe, ampak bo to trenutno ostalo bolj 'za dušo', Estora pa je moja vstopnica v svet.

Ali to pomeni, da se bosta tidve glasbeni poti prepletali?