Eva Boto eno leto od začetka šova: letos preobrazila svojo pesem

V znamenju prve obletnice začetka pete sezone šova Znan obraz ima svoj glas, kjer je mlada Korošica širni Sloveniji dokazala kako zelo raznolika je s svojimi vokalnimi sposobnostmi, je izdala remiks pesmiZavedno.

"Potem, ko sem v Znanem obrazu dala skozi vse žive preobrazbe, je leto po pričetku šova čas za novo! Ne, nimam nove barve las in niti frizure nisem spreminjala, pač pa sem se odločila svojo pesem Zavedno predstaviti v novi preobleki, v remiksu. Remiksa sem se res bala, ker sem popolnoma navezana na original, ampak smo se z ekipo za ta korak odločili, ker je Zavedno ena najbolj popularnih pesmi na koncertih in remiksa do zdaj v karieri še nisem izdajala," je za24ur.com povedala Eva in dodala, da je bila nad končnim izdelkom izjemno presenečena. Za remiks pesmi je poskrbila ekipa Keep it simpke, ki je s priredbo želela ustvariti zvok, ki bo navdušil radijske poslušalce, hkrati pa so želeli dodati nekaj plesnega ritma.

Eva, ki je lani decembra praznovala kot peta zmagovalka šova preobraz, se adrenalinskega potovanja od ene preobrazbe do druge spominja v zelo lepi luči. Dodaja, da je bila izkušnja, ki si jo bo zapomnila za celo življenje.