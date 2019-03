Tako sta jo ganili, da je z njima posnela spot

Simpatična pevka ljudem želi predati pozitivno sporočilo, saj pesem govori o tem, kako se vse, kar v življenju iščemo, skriva ravno v nas samih. "Naslov ZAVEDNO nosi težo same pesmi. Zakaj? Ker si ti sam tisti, ki rišeš svojo pot, ti moraš najti to, kar te osrečuje in se zavedati, da si le ti tisti, ki lahko svoje sanje spremeni v resničnost. Nobena pot do uspeha ni enostavna. Poskusiš, padeš, vstaneš, poskusiš znova, vse dokler ne uspe. Važno je zavedanje, da ti lahko uspe, če verjameš in vztrajaš. Najpomembneje pa je, da se na svoji poti ne oziraš na to, kar si mislijo drugi, ampak, da ostaneš zvest sebi in vztrajaš naprej," pravi.

Eva Boto se nam je lani predstavila s svojo prvo avtorsko skladbo Tvoja , to leto pa začenja z živahnejšo, čisto novo pesmijo z naslovom ZAVEDNO, ki jo je prav tako napisal in produciral Žan Serčič , s katerim sodeluje že dlje časa.

Za pesem je posnela tudi prav poseben spot: k sodelovanju je povabila zmagovalki pretekle sezone oddaje Štartaj, Slovenija!Že ko je Karmen Meze in Nežo Mlakar(La Popsi) prvič videla po televiziji, jo je njuna zgodba ganila do solz. "Moja pesem je popolno zrcalo njune zgodbe o uspehu. Ravno ta stavek se je znašel v moji glavi, teden pred snemanjem videospota, med tem, ko sem jedla La Popsi sladoled in sestavljala del scenarija za snemanje. Takoj, brez oklevanja sem pisala Karmen, povedala, za kaj gre, in onidve sta takoj potrdili," je o sodelovanju povedala Eva.

Spot pa je poseben tudi zaradi tega, ker so ga posneli v enem kosu - brez dodatnega montiranja in rezanja videa. "Preprosto povedano, od prve do zadnje sekunde je en sam posnetek. Sliši se enostavno, pa vendar najtežje za izvesti, saj je potrebna vrhunska organizacija. Za to gre največja zahvala koreografinji (šefici), Barbari Marčič Lavrič iz plesnega kluba KUŠ NI ME, ki je poskrbela, da smo s puncami iz omenjenega kluba in ostalimi sodelujočimi v videu izgledali tako, kot je treba, od začetka do konca," je še dodala Eva.