Eva Boto novo pesem ustvarila v eni uri

Eva Boto odpira novo poglavje na svoji glasbeni poti. Po nizu čustvenih balad tokrat preseneča z energično skladbo Če bi midva, ki prinaša plesne ritme, nalezljivo melodijo in besedilo, ki hitro zleze pod kožo. "Usedla sem se za klavir in v eni uri je nastala ta pesem, tako da zelo, zelo spontano, pravzaprav," nam je zaupala pevka.

Eva je tudi tokrat za novo pesem napisala tako besedilo kot glasbo, pri čemer je navdih črpala iz povsem osebne zgodbe. Po končanem študiju se je znašla pred pomembno življenjsko odločitvijo, izbrati varno pot ali slediti sanjam. Se zaposliti v šolstvu in imeti redno službo ali nadaljevati z gradnjo glasbene kariere. Kljub pomislekom in realnim strahovom je izbrala glasbo. Danes neizmerno uživa v tem, kar počne. Glasba jo osrečuje in izpopolnjuje, koncerti in druženje s poslušalci pa ji dajejo navdih za ustvarjanje.

V ozadju pesmi je osebna zgodba iz njenega življenja. V iskrenem pogovoru ji je oče pred leti zaupal, da si v življenju morda ni upal tvegati toliko, kot bi si želel. S tem je želel izraziti, da je ponosen nanjo, da je poslušala svoje srce in sledila svojim sanjam ter zbrala pogum ter stopila iz cone udobja. "Tu ne gre samo za mojo odločitev ali za njegovo obžalovanje, ampak za univerzalni trenutek v življenju, ko stojimo na razpotju med sanjami in varnostjo. Ravno to sem želela povedati tudi v svoji pesmi, da je strah pred neznanim pogosto edina stvar, ki nas loči od življenja, kakršnega si zares želimo, o kakršnem smo vedno sanjali. Pogosto namreč ne sledimo sanjam, a ne zato, ker ne bi bili sposobni, ampak zato, ker si ne upamo. Ker izberemo udobje namesto tveganja, varnost namesto poguma," je ob izidu nove pesmi povedala pevka.