Glasba

Eva Boto novo pesem ustvarila v eni uri

Ljubljana, 17. 03. 2026 15.46

Alen Podlesnik E.K.
Eva Boto

Eva Boto predstavlja energično plesno skladbo 'Če bi midva', ki je nastala v pičli uri ustvarjanja ob klavirju. Besedilo in glasbo je pevka ustvarila sama, navdihnila pa jo je osebna izkušnja o soočenju s strahom pred neznanim in izbiri med varno potjo ter glasbenimi sanjami.

Eva Boto odpira novo poglavje na svoji glasbeni poti. Po nizu čustvenih balad tokrat preseneča z energično skladbo Če bi midva, ki prinaša plesne ritme, nalezljivo melodijo in besedilo, ki hitro zleze pod kožo. "Usedla sem se za klavir in v eni uri je nastala ta pesem, tako da zelo, zelo spontano, pravzaprav," nam je zaupala pevka.

FOTO: osebni arhiv izvajalke

Eva je tudi tokrat za novo pesem napisala tako besedilo kot glasbo, pri čemer je navdih črpala iz povsem osebne zgodbe. Po končanem študiju se je znašla pred pomembno življenjsko odločitvijo, izbrati varno pot ali slediti sanjam. Se zaposliti v šolstvu in imeti redno službo ali nadaljevati z gradnjo glasbene kariere. Kljub pomislekom in realnim strahovom je izbrala glasbo. Danes neizmerno uživa v tem, kar počne. Glasba jo osrečuje in izpopolnjuje, koncerti in druženje s poslušalci pa ji dajejo navdih za ustvarjanje.

V ozadju pesmi je osebna zgodba iz njenega življenja. V iskrenem pogovoru ji je oče pred leti zaupal, da si v življenju morda ni upal tvegati toliko, kot bi si želel. S tem je želel izraziti, da je ponosen nanjo, da je poslušala svoje srce in sledila svojim sanjam ter zbrala pogum ter stopila iz cone udobja. "Tu ne gre samo za mojo odločitev ali za njegovo obžalovanje, ampak za univerzalni trenutek v življenju, ko stojimo na razpotju med sanjami in varnostjo. Ravno to sem želela povedati tudi v svoji pesmi, da je strah pred neznanim pogosto edina stvar, ki nas loči od življenja, kakršnega si zares želimo, o kakršnem smo vedno sanjali. Pogosto namreč ne sledimo sanjam, a ne zato, ker ne bi bili sposobni, ampak zato, ker si ne upamo. Ker izberemo udobje namesto tveganja, varnost namesto poguma," je ob izidu nove pesmi povedala pevka.

Čeprav pesem govori o življenjskih odločitvah, jo je Korošica preslikala v ljubezensko zgodbo. "Po eni strani, ker rada pojem o ljubezni, predvsem pa zato, ker se prav v odnosih ta dilema najbolj čuti. Dva človeka, ki si želita biti skupaj, a si ne upata narediti koraka – ne zato, ker ne bi čutila dovolj ljubezni, ampak ker ju je strah posledic, sprememb, neznanega. Ta dinamika se pojavlja kot metafora za vse naše neuresničene sanje," je pojasnila.

Posebno razsežnost skladbi daje tudi videospot, katerega snemanje je ekipa zaradi vremena morala kar trikrat prestaviti. "Na snemanju smo dobesedno lovili sončne žarke, dokler nas ni dobila megla. Ampak na srečo smo snemanje uspešno izpeljali in sem s končnim izdelkom zelo zadovoljna," je povedala in razkrila, da so prizore posneli na slovenski in na italijanski obali ter v bližnji okolici, v Trstu in okolici gradu Miramare.

'Naš humor se napaja pretežno iz neumnih in smešnih ljudi'

KOMENTARJI3

Anion6anion
17. 03. 2026 16.31
Ha ha v eni uri? Potem že ni kaj prida.
Emil23
17. 03. 2026 16.30
Takšno pesem ustvarim v minuti z IA...
Slovenska pomlad
17. 03. 2026 16.09
Ko jo vsaj ne bi
bibaleze
Portal
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
zadovoljna
Portal
Tako učinkovita so v resnici prehranska dopolnila
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
cekin
Portal
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
dominvrt
Portal
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
