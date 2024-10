Eva Boto po koncertu: Duša mi je pokala od vse te energije v dvorani

"Počutim se fenomenalno in imam občutek, da mi je duša kar pokala od vse te energije v festivalni dvorani, in res sem vesela, da sem lahko ta svoj drugi album predstavila publiki, ki ga je zelo lepo sprejela," je po koncertu v festivalni dvorani v Ljubljani povedala Eva Boto in dodala: "Sploh ne vedo, kako so mi napolnili srce in kako sem hvaležna. Verjetno ne bom mogla spati od vse te energije."

"Največja razlika med prvim in drugim albumom je definitivno ta, da sem se v teh letih razvila v avtorico tako glasbe kot sedaj tudi besedila, pomembno pa mi je predvsem to, da te emocije, ki jih doživljam skozi ustvarjanje, želim predati ljudem in seže tudi to do njihovih src," pa je o glasbi, ki je na njenem drugem albumu, povedala pevka, ki je že od malih nog predana glasbi.

Eva na svojih koncertih skozi edinstveno koncertno zgodbo predstavlja vrhunce svojega glasbenega ustvarjanja. Glasbeno prepoznavnost je začela graditi leta 2012, ko je s komaj 16. leti Slovenijo zastopala na Evroviziji. Ljubljanskemu občinstvu je pred dnevi s svojim bandom in izbranimi gosti v festivalni dvorani predstavila svoj novi album, ki je drugi po prvencu, ki ga je naslovila 'Ko najdeš sebe'. Nove zgodbe in čustva je zbrala na plošči, ki jo je naslovila 'Kjer najbolj gori', tako pa se je odločila nasloviti tudi veliki koncert.