Eva Boto razgalila svojo dušo: Bolečina mora dozoreti, da jo razumeš

Čeprav se je razgalila, Eva Boto nove pesmi Ljubezni dajva krila ni napisala zato, da bi ljudje lahko brskali po njenem zasebnem življenju, ampak zato, ker verjame, da se bo še kdo našel v bolečini razhoda in vedel, da ni sam.
"Razgaliti dušo pred vsemi ni najbolj enostavno. Začutila sem, da to moram dati iz sebe. Napisala sem jo malo več kot leto in pol po koncu dolgoletne zveze," je dejala Eva Boto.
Kot pove, se je spraševala, zakaj svojih občutkov ne more preliti na papir in v glasbo, kjer je najbolj izrazna in iskrena. "Če sem se česa naučila, je to, da ima vse svoj čas. Tudi bolečina mora dozoreti, da jo razumeš in da jo lahko spustiš. Nekako sem letos to pesem napisala v enem večeru v obliki pisma njemu, da bi bolje razumel moje občutke in to, zakaj sem šla," je še povedala pevka.
