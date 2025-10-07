Eva Boto razgalila svojo dušo: Bolečina mora dozoreti, da jo razumeš

Čeprav se je razgalila, Eva Boto nove pesmi Ljubezni dajva krila ni napisala zato, da bi ljudje lahko brskali po njenem zasebnem življenju, ampak zato, ker verjame, da se bo še kdo našel v bolečini razhoda in vedel, da ni sam.

"Razgaliti dušo pred vsemi ni najbolj enostavno. Začutila sem, da to moram dati iz sebe. Napisala sem jo malo več kot leto in pol po koncu dolgoletne zveze," je dejala Eva Boto.