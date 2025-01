Eva Boto s himnično pesmijo o ljudeh, ki naš svet obarvajo z ljubeznijo

Eva Boto predstavlja svojo novo pesem z naslovom Ostani, ki govori o upanju, ljubezni in povezanosti. Pevka pravi, da je Ostani več kot pesem, je sporočilo, da v življenju nikoli nismo sami. Ob sebi imamo vedno nekoga, ki bo obarval naš svet z ljubeznijo, včasih pa to težko prepoznamo. "Vsi se kdaj znajdemo v situaciji, ko smo na tleh in takrat se moramo zavedati, da imamo okoli sebe ljudi, ki nam barvajo svet z ljubeznijo."

Prav zaradi tega je spot tako čustven in srčen, saj Eva z družino in prijatelji v njem ustvarja čudovit simbol ljubezni – večni objem. Snemanje videospota je bilo prava ustvarjalna delavnica, kjer so si sodelujoči pobarvali roke z barvami in nato odtise svojih dlani prenesli na oblačila bližnjih. Na ta način so drug drugemu pustili večni objem.

"Ta barva je bila vsepovsod," se je snemanja za našo medijsko hišo spominjala simpatična glasbenica, ki je z ekipo kar nekaj časa porabila, da je studio zaščitila pred barvo. Madežev pa se ni tako hitro znebila na svoji koži, ko je med ustvarjanjem barv doma celotne dlani obarvala v modro. "To je bilo najbolj zabavno snemanje, kar sem ga do sedaj imela. Mi smo peli, plesali, se imeli fajn in na koncu so mi vsi dejali, da je snemanje tako hitro minilo. Vesela sem, da so vsi uživali."