Eva Boto se po snemanju novega videospota že veseli staranja

Za videospot pesmi je Eva z ekipo na družbenih omrežjih s pomočjo natečaja za mlade ustvarjalce našla mladega snemalca Tineta Venka, ki je ekipo prepričal z izdelano zgodbo in občutkom za detajle. V videospotu lahko tako spremljamo starejšo gospo, ki se spominja svoje prve ljubezni iz mladosti. Pri snemanju sta sodelovala plesalec iz šova Zvezde plešejo, Arnej Ivkovič, in radijska voditeljica Melani Mekičar, starejšo gospo pa je upodobila kar Eva sama. »Takoj sem vedela, da hočem za mlad par Melani in Arneja, ki sta to super odigrala, nato pa smo bili v dilemi, katero igralko poklicati za staro gospo. Kar naenkrat smo prišli na idejo, da bi postarali mene, in jaz sem bila takoj za,« je našemu portalu zaupala pevka, ki je preobrazbo za videospot zaupala Boštjanu Kovaču. »Glede na to, da sem bila v oddaji Znan obraz ima svoj glas, kjer so maskerji poskrbeli za zares vrhunske preobrazbe, sem takoj vedela, da želim sodelovati z Boštjanom, ki je bil takoj za akcijo,«je povedala Eva in dodala, da se, če bo videti tako, ko bo stara, staranja že veseli.