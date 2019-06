Eva Boto z animiranim videom napovedala nov album

"Vsak, ki želi na svojem področju nekaj doseči, mora pri tem trdo garati, vztrajati in pa predvsem imeti rad to, kar počne," je za 24ur.com povedala Eva in dodala, da je želela z novo pesmijo sporočiti, da se je za želeni cilj vredno potruditi in včasih potrpeti kakšno stvar. Za novo pesem Naj vedo je izdala prav poseben videospot – ta je namreč animiran.

Eva Boto na poti do svojega prvega albuma predstavlja novi single, pesem Naj vedo. Videopodoba pesmi bo marsikoga presenetila, saj gre za animacijo, ki je od prve do zadnje črte narisana ročno. Avtorica video zgodbe je mlada likovna umetnica, Nela Poberžnik – Aire Nebo. Za animirani videospot se je odločila, ker je takšnih v Sloveniji bolj malo. "Želela sem pesem predstaviti malo drugače, da je nekaj posebnega. Sama pesem ima zelo poletni ritem, lahkoten, vsak bi si zraven predstavljal ples, plažo, kopalke, sonce, ampak menim, da bi s tem pozabili na rdečo nit same pesmi, na samo zgodbo. Tako pa kljub poletnim ritmom v videu pride do izraza tudi sama zgodba, ki lepo podpre pesem in njeno sporočilo. In tu gre velika zahvala Neli Poberžnik (Aire Nebo), mladi Koroški umetnici, ki je tako dobro upodobila samo zgodbo," je še dodala talentirana Korošica.

Eva Boto predstavlja novo pesem Naj vedo. FOTO: Arhiv izvajalke

Tudi tokrat se je držala preverjenega recepta, saj je kot soavtorica pri pesmi sodelovala z mladim slovenskim producentom, Žanom Serčičem: "Poznava se že dobrih 9 let, kar se verjetno pozna tudi pri samem ustvarjalnem procesu. V bistvu je kar oni tudi glavni krivec, da se opogumila pri ustvarjanju avtorske glasbe. Sicer pa, tako kot se spoštujeva kot prijatelja, si zaupava in podpirava, se te prenaša tudi na glasbenem, ustvarjalnem področju. Kar pa je dobitna kombinacija." Eva o svoji novi pesmi: "Pesem Naj vedo govori o tem, da nam v življenju marsikdaj uspehi niso dani sami od sebe. Potrebno je garati, da prideš do želenega cilja, verjeti in ne obupati. Ravno porazi so te točke v življenju, ki te napolnijo in naučijo, kaj moraš spremeniti in izboljšati. Zato je pomembno, da se ne predaš, da greš naprej. Ne glede na to kakšna je naša pot – ali smo športniki, pevci, učitelji, očetje, mame, otroci, moramo vztrajati in se truditi, da v življenju uspemo pri doseganju svojih ciljev. Srečala sem veliko ljudi, ki so mi pomagali, da sem se tudi sama ob vsakem padcu pobrala in šla naprej, z dvignjeno glavo, močnejša. Močnejša in modrejša za še eno izkušnjo več, ki mi je pomagala, da sem danes tu, kjer sem."

Eva je tudi tokrat sodelovala s prijateljem Žanom Serčičem. FOTO: osebni arhiv