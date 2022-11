Eva Boto z novo pesmijo oboževalce ponesla v božično vzdušje

Pevka Eva Boto je v svoji 10-letni karieri ustvarila več glasbenih uspešnic, kot so Na kožo pisana, Kdo ti bo dušo dal, Verjamem, To leto bo moje in še mnoge druge, ki jih je v sredo zvečer zapela na koncertu v ljubljanski restavraciji Nebo. Na odru se ji je pridružil tudi prijatelj Challe Salle , za zaključek večera pa je Korošica predstavila svojo čisto prvo božično pesem.

Preden je premierno zapela pesem Za božič kot otrok, je priznala, da je imela tremo. A občinstvo je bilo navdušeno in je že po prvem poslušanju s pevko zapelo njeno novo skladbo. Pred predvajanjem videospota je oboževalcem razložila, kako je pesem nastala, in se zahvalila vsem sodelujočim, ki so kakor koli pripomogli k njeni novi skladbi, ter jih povabila na oder.

Med vsemi, ki so jo ta večer podpirali, je bilo tudi veliko znanih obrazov. Prijateljico so prišli podpret pevke Ines Erbus, Nika Krmec in Nika Zorjan, pevca David Amaro in Žan Serčič ter glasbenik Maj Vlašič, ki so imeli prste vmes tudi pri Evini novi skladbi, ter še mnogi drugi.