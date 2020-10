Evi Boto pri snemanju novega videospota na pomoč priskočil Miha Krušič

Pevka Eva Boto, zmagovalka pete sezone priljubljenega šova preobrazb Znan obraz ima svoj glas, predstavlja novo pesem Ko najdeš sebe. Pri videospotu ji je na pomoč priskočil tudi Miha Krušič, s katerim je sodelovala že v pevskem šovu.

Pevka Eva Boto kljub odpovedanim koncertom razveseljuje svoje oboževalce, saj predstavlja novo pesem Ko najdeš sebe,ob premieri videospota pa je za 24ur.com povedala: "Če sem čisto iskrena, sem se med snemanjem počutila popolnoma sproščeno, to se je odražalo tudi s strani ekipe. Kljub epidemiji se nam je zdelo ključno, da ohranimo mirno kri, zato smo že pred začetkom snemanja poskrbeli, da smo bili vsi zdravi, na samem snemanju pa se je pričakovalo, da se vsak posameznik vede odgovorno in spoštljivo do trenutne situacije in ukrepov, ki jih imamo. Ob vsem tem razloga za paniko ni bilo, tako da je delo potekalo nemoteno in v dobrem vzdušju."

icon-expand Eva Boto z novo pesmijo. FOTO: Ana Gregorič

Pri ustvarjanju novega projekta se ji je pridružil tudi plesalec in koreograf Miha Krušič, s katerim je glasbenica sodelovala v oddaji Znan obraz ima svoj glas.Eva pravi, da ni lepšega občutka od tega, ko tudi po koncu projekta ohraniš stike z določenimi ljudmi in se povežeš z njimi tudi pri nadaljnjem delu: "Miha je bil vso sezono tisti glavni 'stric iz ozadja'. Poskrbel je za odrsko sceno, naše koreografije in nastope. Res je, da je od nas zahteval veliko, vendar je na koncu zaradi njega celotna ekipa 150 ljudi opravila svoje delo tako, kot je treba. Posledica tega je bilo 12 oddaj, izvedenih na res visokem nivoju." Njegova funkcija se ni veliko razlikovala od tiste iz oddaje. Pri snemanju videospota je poskrbel za režijo, sceno, celotno kreativo in igralce, na koncu pa je tudi zmontiral video. Naslov albuma, ki ga je pevka izdala pred enim letom, nosi enak naslov kot novi singel. "Pesem mi ogromno pomeni, ker poveže vseh deset pesmi v celoto," je še povedala za naš portal. "Na tej poti ustvarjanja, vse od leta 2012 pa do izida, sem iskala in na koncu tudi našla svoje bistvo. Verjamem, da ima vsak izmed nas v življenju svoje sanje in svoj kotiček sreče. Pomembno je le, da ne pozabiš nanje in nikoli ne obupaš nad iskanjem tega, kar te osrečuje."

Kljub vsemu pa ni šlo vse po načrtu in brez težav. Tik pred snemanjem videospota sta namreč zbolela dva plesalca. "Tega do zadnjega trenutka niti vedela nisem," komentira simpatična Korošica. "Miha je namreč ob tej novici takoj odreagiral in poiskal drugi plesni par, ki lahko zastavljene ideje odigra in odpleše na isti način. Šele po tem, ko je bil problem že rešen, me je obvestil, kaj se je sploh zgodilo. Tako sem vse skupaj sprejela zelo mirno, verjetno čisto nasprotno, kot če bi za vse skupaj izvedela že ob nastalem problemu. Tudi to je dokaz, da odlični ekipi s pravim pristopom uspe vse."