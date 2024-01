Eva Boto: Ko so mi podarili kitaro, so pričakovali, da zaigram pred občinstvom

Eva Boto je od malih nog predana glasbi, že v osnovni šoli je igrala tudi kitaro. Za zadnji rojstni dan, ki ga je praznovala 1. decembra, si je želela sama kupiti novo, a jo je presenetil kar njen bend in ji jo podaril za darilo. A poleg tega je sledilo še eno presenečenje: člani benda so pričakovali, da bo pred občinstvom tudi zaigrala. Da kitarskih strun še ni pozabila, je simpatična Korošica dokazala tudi s svojo zadnjo pesmijo 'Kjer najbolj gori', za katero je čisto sama napisala glasbo.

"Za svoj rojstni dan, ki sem ga imela decembra, sem si želela kupiti kitaro. Svojemu kitaristu sem ves čas govorila, naj mi eno izbere, ker najbolj ve, kaj je najbolj primerno zame," je zgodbo o svoji novi kitari začela Eva Boto. Čeprav je njen kitarist zelo odlašal z izbiro kitare, ni niti malo posumila, da ji pravzaprav pripravljajo presenečenje. "Nato me je moj bend na enem od koncertov presenetil in na koncu koncerta so mi prinesli kitaro," je razkrila.

Eva Boto je za rojstni dan dobila novo kitaro. FOTO: Ana Gregorič icon-expand

Simpatična Korošica je na kitaro nazadnje igrala v osnovni šoli, a kljub temu jo je šef benda takrat, ko jo je na odru prejela, pozval, naj nekaj zaigra. "Vi boste premierno slišali Evo Boto igrati na kitaro, je obljubil občinstvu. To je bil zame tak stres," se je zasmejala. Pevka resnično zna igrati na kitaro in to je dokazala tudi ob obisku našega studia, ko je v živo zapela svojo novo pesem Kjer najbolj gori.

"Veliko pesmi, ki so nastale v zadnjem letu, so nastale izpod rok moje kitare. Sicer ne te, ker je nova, ampak tiste prejšnje. Veliko melodij sem ustvarila," je povedala o svojem glasbenem ustvarjanju in zaupala nekaj o svoji novi pesmi, ki govori o upanju in ljubezni. "To, kar se dogaja po svetu, je grozljivo, in želim, da moja pesem vzbuja upanje, saj nas prav to in ljubezen drži pokonci. Tega potrebujemo več, vsak pa naj si interpretira in preslika v svojo situacijo," je optimistična. Nova pesem govori o ognju, sama pa poudarja, da sama takšno strast začuti, ko je na odru in prepeva skupaj s svojimi oboževalci. "To je neka strast. Zelo rada počnem stvari z dušo in s telesom in to se mi dogaja na odru," je povedala.

Nekdanja slovenska evrovizijska predstavnica si v novem letu želi izdati še več svojih avtorskih skladb. FOTO: Ana Gregorič icon-expand

Z objavo videospota nove pesmi je imela sprva veliko težav, saj ga na družbenih omrežjih ni mogla objaviti zaradi avtorskih pravic. "Gre za mojo avtorsko pesem, pa sem imela težave. Zdaj to urejamo," je zaupala in nadaljevala: "V spotu smo se odločili za kontrast, saj glavno vlogo igra psička Cuba. Prikazuje povezavo med njo in njenim lastnikom, ki v realnem življenju sicer ni njen lastnik. A Jure Rajšp in Cuba sta se resnično povezala in odlično prikazala to zvestobo, ki smo jo želeli zajeti v videu." Ker je njen psiček Lucky nazadnje nastopil v pesmi Za božič kot otrok, se je tokrat odločila, da ga v spotu ne bo. "Ne želim, da postane večja zvezda kot jaz," se je pošalila zabavna pevka.