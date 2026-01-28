Eva Marija Puc pred nastopom na Evroviziji: Mami se ves čas joče

Kljub temu da letos Slovenija ne bo nastopila na Evroviziji, pa bomo Slovenci še vedno lahko navijali za glasbenico slovenskih korenin, nadobudno Evo Marijo Puc, ki bo na priljubljenem glasbenem tekmovanju, s skladbo Mother Nature, zastopala barve Luksemburga.

Eva Marija Puc FOTO: 24UR

"Moja družina in prijatelji so absolutno navdušeni, se mi zdi, da je to tako unikaten občutek, tudi za vse nas. Mami se ves čas joče, od veselja," je povedala Eva Marija in dodala: "Za zdaj bi rada živela v trenutku, da se lahko dobro pripravim za ta velik oder, ampak definitivno vem, da bi rada ostala v stiku s Slovenijo."

Nastopiti na tako velikem odru ji pomeni veliko, še posebej ker je ravno omenjeno tekmovanje navdihnilo začetke njene kariere. "Že od nekdaj z družino gledamo Evrovizijo, postala je vsakoletna tradicija. In pri treh letih, leta 2009, sem se zaljubila v violinista in pevca Aleksandra Rybaka, ki je takrat tudi zmagal na tekmovanju. In tako sem potem tudi prepričala svoje starše, če lahko začnem igrati violino, tako da bi rekla, da je Evrovizija precej navdihnila mojo pot v glasbi," nam je zaupala nadobudna glasbenica.

Na Evroviziji se ji želijo pridružiti znani slovenski izvajalci

Maja pa se ji bodo na Dunaju morda pridružili tudi drugi slovenski izvajalci, ki si bodo v prihodnje poskušali priboriti zmago na tujih predizborih. V San Marinu se bodo v boj za evrovizijsko vstopnico podali Maraaya, Luka Basi in PolarAce, stavnice pa ugoden rezultat napovedujejo tudi 22-letni ljubljančanki Zevin, ki si želi zastopati barve Hrvaške in se bo kmalu predstavila na hrvaškem tekmovanju Dora.