Glasba

Eva Marija Puc pred nastopom na Evroviziji: Mami se ves čas joče

Ljubljana, 28. 01. 2026 17.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Eva Marija Puc

Že mesece vemo, da letos Slovenija na Evrovizijo ne bo poslala svojega predstavnika. Kljub temu pa bo na Dunaju nastopila vsaj ena Slovenka. Barve Luksemburga bo namreč zastopala Eva Marija Puc, 20-letna glasbenica slovenskih korenin, ki je navdušila tako strokovno žirijo kot gledalce. Vendar je naših kandidatov še več - v San Marinu so se v boj za evrovizijsko vstopnico podali tudi Maraaya, Luka Basi in PolarAce, stavnice pa ugoden rezultat napovedujejo tudi 22-letni ljubljančanki Zevin.

Kljub temu da letos Slovenija ne bo nastopila na Evroviziji, pa bomo Slovenci še vedno lahko navijali za glasbenico slovenskih korenin, nadobudno Evo Marijo Puc, ki bo na priljubljenem glasbenem tekmovanju, s skladbo Mother Nature, zastopala barve Luksemburga.

Eva Marija Puc
Eva Marija Puc
FOTO: 24UR

"Moja družina in prijatelji so absolutno navdušeni, se mi zdi, da je to tako unikaten občutek, tudi za vse nas. Mami se ves čas joče, od veselja," je povedala Eva Marija in dodala: "Za zdaj bi rada živela v trenutku, da se lahko dobro pripravim za ta velik oder, ampak definitivno vem, da bi rada ostala v stiku s Slovenijo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nastopiti na tako velikem odru ji pomeni veliko, še posebej ker je ravno omenjeno tekmovanje navdihnilo začetke njene kariere. "Že od nekdaj z družino gledamo Evrovizijo, postala je vsakoletna tradicija. In pri treh letih, leta 2009, sem se zaljubila v violinista in pevca Aleksandra Rybaka, ki je takrat tudi zmagal na tekmovanju. In tako sem potem tudi prepričala svoje starše, če lahko začnem igrati violino, tako da bi rekla, da je Evrovizija precej navdihnila mojo pot v glasbi," nam je zaupala nadobudna glasbenica.

Preberi še V boj za evrovizijsko vstopnico tudi Maraaya in Luka Basi

Na Evroviziji se ji želijo pridružiti znani slovenski izvajalci

Maja pa se ji bodo na Dunaju morda pridružili tudi drugi slovenski izvajalci, ki si bodo v prihodnje poskušali priboriti zmago na tujih predizborih. V San Marinu se bodo v boj za evrovizijsko vstopnico podali Maraaya, Luka Basi in PolarAce, stavnice pa ugoden rezultat napovedujejo tudi 22-letni ljubljančanki Zevin, ki si želi zastopati barve Hrvaške in se bo kmalu predstavila na hrvaškem tekmovanju Dora.

Preberi še 'Vem, kaj imam, in vem, da to ne obstaja v našem prostoru'

"Dora vedno izbere nekoga, ki bo naredil šov in vsi vedo, da bom to jaz, ker ne obstaja noben, ki ima tako živahen karakter, glasbo in vso vizualno podobo. Mislim, da je veliko v karakterju in koliko karizme imaš na odru. Na odru se počutim kot doma, to je najpomembneje," je povedala samozavestna Zevin.

S pesmijo My Mind, s katero se bo borila za evrovizijsko vstopnico, je mlada glasbenica hitro pritegnila pozornost širše javnosti, veliko navdušenja je požel tudi videospot, za katerega je skupaj z ekipo poskrbela kar sama. "Definitivno vsi vedo, da bo Zevin prinesla šov, tako da komaj čakam, da očaram ljudi in da pokažemo, česa smo mladi sposobni," nam je še priznala pevka.

Eva Marija Puc Evrovizija nastop Zevin Luksemburg

