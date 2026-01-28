Eva Marija Puc pred nastopom na Evroviziji: Mami ves čas joče

Kljub temu da letos Slovenija ne bo nastopila na Evroviziji, pa bomo Slovenci še vedno lahko navijali za glasbenico slovenskih korenin, nadobudno Evo Marijo Puc, ki bo na priljubljenem glasbenem tekmovanju, s skladbo Mother Nature, zastopala barve Luksemburga.
"Moja družina in prijatelji so absolutno navdušeni, se mi zdi, da je to tako unikaten občutek, tudi za vse nas. Mami se ves čas joče, od veselja," je povedala Eva Marija in dodala: "Za zdaj bi rada živela v trenutku, da se lahko dobro pripravim za ta velik oder, ampak definitivno vem, da bi rada ostala v stiku s Slovenijo."
Nastopiti na tako velikem odru ji pomeni veliko, še posebej ker je ravno omenjeno tekmovanje navdihnilo začetke njene kariere. "Že od nekdaj z družino gledamo Evrovizijo, postala je vsakoletna tradicija. In pri treh letih, leta 2009, sem se zaljubila v violinista in pevca Aleksandra Rybaka, ki je takrat tudi zmagal na tekmovanju. In tako sem potem tudi prepričala svoje starše, če lahko začnem igrati violino, tako da bi rekla, da je Evrovizija precej navdihnila mojo pot v glasbi," nam je zaupala nadobudna glasbenica.
Na Evroviziji se ji želijo pridružiti znani slovenski izvajalci
Maja pa se ji bodo na Dunaju morda pridružili tudi drugi slovenski izvajalci, ki si bodo v prihodnje poskušali priboriti zmago na tujih predizborih. V San Marinu se bodo v boj za evrovizijsko vstopnico podali Maraaya, Luka Basi in PolarAce, stavnice pa ugoden rezultat napovedujejo tudi 22-letni ljubljančanki Zevin, ki si želi zastopati barve Hrvaške in se bo kmalu predstavila na hrvaškem tekmovanju Dora.
"Dora vedno izbere nekoga, ki bo naredil šov in vsi vedo, da bom to jaz, ker ne obstaja noben, ki ima tako živahen karakter, glasbo in vso vizualno podobo. Mislim, da je veliko v karakterju in koliko karizme imaš na odru. Na odru se počutim kot doma, to je najpomembneje," je povedala samozavestna Zevin.
S pesmijo My Mind, s katero se bo borila za evrovizijsko vstopnico, je mlada glasbenica hitro pritegnila pozornost širše javnosti, veliko navdušenja je požel tudi videospot, za katerega je skupaj z ekipo poskrbela kar sama. "Definitivno vsi vedo, da bo Zevin prinesla šov, tako da komaj čakam, da očaram ljudi in da pokažemo, česa smo mladi sposobni," nam je še priznala pevka.
Alexander Rybak je norveški pevec, tekstopisec in multiinštrumentalist, ki je zaslovel po zmagi na Pesmi Evrovizije leta 2009 s pesmijo "Fairytale". Njegova zmaga je bila izjemno prepričljiva, saj je prejel rekordno število točk v zgodovini tekmovanja. Rybak je znan po svojem energičnem nastopu, igranju violine in po tem, da je njegova glasba pogosto mešanica klasičnih in sodobnih vplivov, kar je navdihnilo tudi mlado Evo Marijo Puc.
Dora je hrvaški nacionalni izbor za Pesem Evrovizije, ki poteka vsako leto. Gre za enega najpomembnejših glasbenih dogodkov na Hrvaškem, saj izbere predstavnika države na mednarodnem tekmovanju. Dora ni le tekmovanje, ampak tudi platforma, ki je lansirala kariere številnih hrvaških glasbenikov in predstavila hrvaško glasbeno sceno širši javnosti, tako doma kot v tujini.
Evrovizija, uradno Pesem Evrovizije (angleško Eurovision Song Contest), je vsakoletno mednarodno tekmovanje v izvirni pesmi, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza (EBU). Na tekmovanju sodelujejo predvsem evropske države, pa tudi nekatere čezmorske države, ki so članice EBU. Evrovizija je znana po svoji raznolikosti glasbenih stilov, scenskih nastopov in po tem, da združuje milijone gledalcev po vsej Evropi in širše, kar jo dela enega najbolj gledanih nešportnih dogodkov na svetu.
