Eva Pavli iskanje sreče prenesla v glasbo, film, slikarstvo in poezijo

Kratki film Sreči, prepleten s plesom, strastjo in ljubeznijo, v katerem se skrivajo različne metafore iskanja sreče vsakega posameznika, je večer pripeljal do ključnega dejanja: Evinega nastopa. Slovenska glasbenica je zapela in zaplesala pred projekcijo svojih stop motion animacij z besedili, njen nastop pa je popestril mlad plesni par. Zapela je vseh pet pesmi z albuma, na odru pa se ji je pri pesmi Juno pridružil tudi Emkej.

Združevanje različnih vrst umetnosti je tisto, kar dela Evo nekaj posebnega na glasbeni sceni, to pa se je odražalo tudi na predstavitvi. Obiskovalce je ob zvokih kitare najprej pozdravila Zala Neža Zajc, sicer (so)avtorica Evinih besedil, ki je prebrala nekaj pesmi iz svoje pesniške zbirke Odbleski , nastale v sklopu tega projekta. Sledil je kratki igrani film, s pomočjo katerega je pevka svojim skladbam dodala vizualno podobo, saj ni želela uporabiti klasičnega videospota. "Vedno bolj se obračam k trajnostnemu razvoju, zato sem razmišljala, kaj bi bilo bolj trajnostno. Filozofija je takšna: narediš komad, izdaš spot. Jaz pa sem razmišljala obratno. Rekla sem si, da bi rada naredila dobro glasbo in zraven nekaj vizualno kvalitetnega," je razložila svojo odločitev.

Eva Pavli je akademska slikarka in operna pevka, ki jo poznamo kot članico skupine Tosca Beat, kot samostojna izvajalka pa se je širši javnosti predstavila leta 2019 s svojo avtorsko himno evropskega prvenstva v odbojki z naslovom Let's Go Together. Njen prvi singel Mižim smo lahko na radijskih valovih poslušali spomladi letos, v poletnih dneh pa je izdala drugi singel Juno , na katerem se ji je pridružil mariborski raper Emkej . Obe pesmi sta del EP-ja oziroma mini albuma Sreči , ki je nastal v sklopu multidisciplinarnega projekta, v katerem je umetnica združila glasbo, film, poezijo in slikarstvo, svoja dela pa je včeraj premierno predstavila v ljubljanski Cukrarni.

Cukrarna se je izkazala kot idealen prostor za tovrstni dogodek. Manjša koncertna dvorana, sicer kavarna, je zasijala v odtenkih rumene in bež, zaščitnih barv umetniškega projekta. Eva je počaščena, da je postala ena izmed prvih izvajalk, ki so nastopile v prenovljenih prostorih: "Zdi se mi, da smo takšno zgradbo res dolgo čakali. Kot umetnica sem zelo pogrešala nekaj takega, kot je Cukrarna, in sem ponosna na nas, na Ljubljano, da ji je to uspelo tako dobro vzpostaviti. Verjamem, da se bo tukaj zgodilo ogromno lepih projektov."

V sosednjem prostoru so si lahko obiskovalci ogledali slikarsko razstavo Evinih del, s pomočjo katerih je sestavila obe stop motion animaciji in vizualno kuliso koncerta, najzvestejši oboževalci pa so jih lahko tudi kupili. "Vedno me je privlačilo to, da umetnost predstavim celostno, da imam nek koncept, neko zgodbo odzadaj," je o svojem načinu ustvarjanja dejala ljubljanska pevka. Dodala je, da je k projektu povabila veliko slovenskih ustvarjalcev, ki so prinesli svoje znanje in talent, ob tem pa poudarila, da bi moralo biti na slovenski sceni več takšnega povezovanja.

Pesmi na mini albumu se dotikajo različnih življenjskih tematik, od klasičnih ljubezenskih zgodb do aktualnih problematik, kot so občutki tesnobe v sodobnem svetu in prekomerna uporaba družbenih omrežij. Eva nam je po koncertu povedala, da so vse pesmi nastale lani, v času koronakrize: "Vsi smo se spraševal, ali smo srečni, kaj bo z nami, ali bomo konec koncev še lahko ustvarjali. In to je nekako odgovor – te pesmi so odgovor na različna življenjska obdobja, ki sem jih doživljala, oziroma različne stiske, ki sem jih preživljala." Kljub težkemu obdobju, v katerem je album nastajal, ima izvajalkin elektronski pop nežen, igriv prizvok, ki poslušalca obda s pozitivnostjo, kar se je zgodilo tudi včeraj na koncertu. Eva je svojo glasbo s prepletom različnih umetnosti dvignila na višjo raven in s tem upravičila svoj edinstven glasbeni pristop, ki je vreden občudovanja.