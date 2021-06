Eva Pavli o Emkeju: Verjetno sva oba črpala navdih tudi iz svojih osebnih zgodb

"Ko sem skladbo poslala Emkeju , mu je bila takoj všeč. Le par minut kasneje mi je nazaj poslal glasovno sporočilo in nekaj 'zafreestylal'. Od nekdaj sem si želela sodelovati s slovenskim raperjem, saj sem ena taka 'hiphop duša' in kot kaže nama je bilo to sodelovanje usojeno. Emkeja že dolgo občudujem, saj so mi všeč njegova duhovita in po drugi strani družbeno kritična besedila. Zdi se mi, da ima vedno kaj pametnega za povedati, kar je bistvo rapa. In seveda znam tudi njegov del teksta že na pamet," pravi Eva.

STOP-MOTION DRUGIČ

Tako kot uvodni singel 'Mižim' je tudi 'Juno' dobil samosvoj 'stop-motion lyric video', ki sledi estetiki prvenca in ga je Eva ustvarila v svojem slikarskem ateljeju: "To tehniko sem izbrala, ker mi omogoča odlično vizualno nadgradnjo mojega glasbenega izražanja. Želim biti karseda osebno vpletena v vse dele tega multimedijskega projekta in tudi tako pokazati, da sem celostna ustvarjalka, ne le glasbenica, pevka ali slikarka. Natisnila sem kup motivov, ki jih je navdahnila pesem oz. ustvarjanje le-te, nato pa namestila fotoaparat, v roke prijela barve in čopiče ter pustila domišljiji, da me vodi skozi proces. Mi je pa Emkej tokrat res 'dal vetra', saj me je zasul z besedilom, kar je lahko težava, če se odločiš izdelati ročno in naslikati vsako črko in besedo posebej,"se je ob tem še, z zadovoljnim nasmeškom na obrazu, pridušala vsestranska Eva Pavli.

Eva je klasična in pop pevka, likovna ustvarjalka, plesalka in modni obraz. Na radie je najprej skočila kot članica cross-over skupine Tosca Beat. Samostojno pa se je predstavila s himno evropskega prvenstva v odbojki 2019, 'Let's Go Together'(ft. Miss Angel & Jeremy Lior / produkcija Žan Serčič), katere glavna avtorica in motor, od ideje, besedila, melodije, aranžmaja, do končne izvedbe je bila sama, zapela pa jo je tudi v pariški areni Bercy. Lani je bila njena avtorska skladba 'Zbudi me' tudi popevka tedna na Valu 202,'Mižim'pa je bila tam druga najbolj predvajana skladba aprila 2021.