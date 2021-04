Eva Pavli predstavlja glasbeni projekt 'Sreči'

Vsestranska ustvarjalka, ki je poslušalcem znana iz skupine Tosca Beat, predstavila pa je tudi himno evropskega odbojkarskega prvenstva, sedaj javnosti ponuja prvi grižljaj projekta Sreči, ki prinaša glasbeni EP, kratki film, pesniško zbirko in slikarsko razstavo. Projekt, ki ga bo po delih predstavila v naslednjega pol leta, najavlja pesem Mižim.

"Ko smo lani glasbeniki ostali brez nastopov in publike, sem se poglobila vase in nastal je cikel petih skladb, s skupno rdečo nitjo–iskanje sreče. EP sem po eni od pesmi naslovila Sreči,naslov pa je prispodoba za pisanje pisem sreči. Sreča je v tem primeru dobila osebnost, saj je vse, kar sem ustvarila, posvečeno Njej," pripravi teren za zgodbo uvodnega radijskega singla vsestranska ustvarjalka Eva Pavli.

icon-expand Eva Pavli predstavlja nov projekt. FOTO: Anže Vrabl

Uvod v multidisciplinarni projekt, katerega stičišče sta Eva in njena vsestranska kreativna energija, bo v naslednjega pol leta povezal ustvarjalce na zelo različnih področjih. Uvodna pesem pritegne z moderno pop produkcijo in svežo energijo, hkrati pa nosi močno sporočilo.



"Življenje je kratko, v iskanju sreče čas hitro beži mimo nas in radi pozabimo, da je treba živeti tukaj in zdaj. Morda imamo srečo pred nosom. Mogoče nanjo prevečkrat čakamo, pa je že tu, pred nami in v nas samih. Ne smemo mižati, saj bo življenje steklo mimo,"je povedala.

"Zavedam se, da imamo umetniki glas, da lahko širimo ideje v svet. Navsezadnje je umetnost tista, ki bogati življenje in mu daje smisel. Pesem 'Mižim' zato posvečam vsem glasbenikom, ki s(m)o v zadnjem letu ostali brez nastopov in publike. V nas pa še vedno tli močna ustvarjalna energija. Mižim je prispodoba za čakanje in hkrati spodbuda, da ne nehamo ustvarjati. To je del naše poti do sreče. Če ne ustvarjamo, smo neizpolnjeni," pravi Ljubljančanka, ki se želi s to skladbo in celim projektom 'Sreči', še bolje predstaviti ne le kot pevka, ampak kot raznolika razmišljujoča in kritična umetnica, ki ustvarja z besedami, zvoki, vizuali, v analognih in digitalnih tehnikah, sodobne pop-kulturne formate (urbana pop pesem, video) pa osvežuje z modernimi retro elementi klasične kulture.



"Skladbo Mižim sem posnela šele letos januarja, skoraj eno leto po začetku pandemije. Besedilo sva napisali z mlado pesnico Zalo Nežo Zajc, katere pesniška zbirka bo v okviru projekta Sreči izšla jeseni. Cel EP je produciral eden najopaznejših mladih producentov, Hugo Smeh - Hyu, s katerim sva v studiu takoj našla skupni glasbeni jezik ali kot bi rekel on sam, sva se dobro "sonično" ujela. Všeč mi je njegov svež pristop do ustvarjanja glasbe,"je glasbenica opisala nastanek projekta.

icon-expand Eva pesem Mižim posveča vsem glasbenikom, ki so v zadnjem letu ostali brez nastopov in publike. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Skladbo spremlja zelo samosvoj stop-motion lyric video, ki ga je Eva ustvarila v svojem slikarskem ateljeju: "Ta tehnika mi je od nekdaj blizu, v njej sem že ustvarjala, rada pa jo imam, ker mi omogoča, da sem lahko kreativna, sproščena in tudi duhovita. Tako sem si zamislila tudi video z besedilom za pesem Mižim, katerega rdeča nit je impulziven in naključen ustvarjalni proces. Mislim, da bodo tudi gledalci začutili, da sem v tem tako domača, da sem res sproščena, do česar sem prišla po letih ustvarjanja in zaupanja v samo sebe. Podoba videa v zasnovi in izvedbi sledi celotnemu projektu. Poigrala sem se s podobami svojega obraza– selfijev, ki so odraz današnje Instagram kulture."