Eva Pavli: Prepogosto pozabljamo, da je pomembno živeti v trenutku

Pevka dodaja, da s hitrim tempom življenja vse prepogosto pozabljamo, da je pomembno živeti v trenutku. "Kadar se uspemo ustaviti in zadihati, občutiti moč tega trenutka, takrat šele zaživimo zares kvalitetno, sicer življenje spolzi mimo nas. Zavedati se, biti prisoten, občutiti in biti hvaležen za 'to - kar je'. Vse to daje globino in smisel našemu življenju. Dihanje v sedanjem trenutku je meditativno, upočasni tempo."

Eva je pesem in besedilo napisala sama, ko je letos tri mesece živela na Kostariki, kjer pravi, da bi z veseljem živela, a bi tam pogrešala oder. "Ja, Kostarika je po mentaliteti zelo podobna Sloveniji, se mi zdi, da imajo zelo radi naravo in jo spoštujejo, mogoče celo še boljše kot mi. Sigurno bi lahko živela tam, ampak motilo bi me, ker v Kostariki ne bi mogla nastopati. Ni opere in gledališča, oziroma mogoče je kakšno, ampak ga nisem niti zasledila, ker vse življenje temelji na vasi."

Vsestranska umetnica je lani predstavila svoj umetniški projekt Sreči, v katerem je združila glasbo, poezijo, slikarstvo in film. Na svoj prvi EP je uvrstila pet skladb, v njih pa uporablja pogovorni jezik. Pa je kdaj razmišljala, da bi pisala v zborni slovenščini? "Veliko sem se ukvarjala s tem, kako pisati. Jaz govorim pogovorno in se mi zdi, da Slovenci uporabljamo premalo pogovornega jezika. Če poslušamo angleška besedila, je v njih veliko slenga, ampak mogoče tega ne vemo, ker ni to naš materni jezik. Sploh če poslušamo rap in hip-hop, tam je samo pogovorni jezik. Mi smo še malo okorni, kar se tega tiče. Zelo podpiram uporabo slovenskega jezika in si želim, da bi ljudi opogumila, da je jezik živ in je potrebno uporabljati tudi pogovorni jezik," je povedala za naš portal.

Novo skladbo je ljubljanska glasbenica posnela v sodelovanju s producentom Hyujem (Hugo Smeh), s katerim se pri ustvarjanju dobro dopolnjujeta. "Trenutno imava toliko načrtov, tako da zgleda, da bo to še naprej delovalo. V studiu se zelo dobro ujameva, imava podobna ušesa, ki jih dobro usklajujeva - jaz imam bolj klasična, on malenkost bolj alternativno hip-hopovska, tako da je to zanimiva kombinacija."