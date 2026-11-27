"Predstavitev prvega albuma je za vsakega umetnika največja stvar, saj svojo glasbo končno deli z drugimi," nam je na predstavitvi svojega prvega albuma povedala Eva Pavli . Pevka je Ledeni čaj ustvarila v sodelovanju s producentom HYU-jem ( Hugom Smehom ), s katerim sodeluje že od leta 2021. Njuno dolgoletno sodelovanje je skozi čas oblikovalo prepoznaven glasbeni izraz, v katerem se prepletajo sodobna produkcija, urbani ritmi, pop melodike in prostor za eksperimentiranje.

"Album ima lahkoten naslov. Ledeni čaj ima v sebi lep kontrast toplo-hladno, ta plošča pa je zagotovo zelo igriva in en velik miks vsega, zato se mi zdi, da naslov lepo povzame vse to," meni umetnica, ki je dodala: "Mislila sem, da bo ta plošča veliko bolj resna, zrela, da bodo na njej vključene orkestracije in se bom veliko bolj razpela na vsakem komadu, ampak se mi zdi, da odkar imam sina, ki je star skoraj tri leta, vidim, da otrok v življenje prinese veliko igrivosti, veselja in neobremenjenosti, kar se odraža tudi na albumu. Ta je zelo pisan, urban in zabaven, hkrati pa zelo sporočilen."

"Vedno poudarjam, da imamo umetniki moč, da lahko svoje misli na en tak subtilen način delimo s svetom," je prepričana Eva, ki dodaja: "Mislim, da z leti ne izgubiš nujno svoje igrivosti. Včasih jo šele zares najdeš. Mogoče sem danes bolj odrasla kot kadarkoli prej, ampak se hkrati počutim tudi bolj sproščeno. In všeč mi je, da se mi ni treba odločiti samo za eno od teh dveh plati."