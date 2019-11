Eva Pavli v novem videospotu pokazala, da ima balet v krvi

Eva Pavli je glasbenica, avtorica, akademska operna pevka in slikarka, ki je letos v svoji karieri dosegla nov mejnik, saj je bila njena pesem Let's go together izbrana za uradno pesem EuroVolleyja 2019. Eva sicer že nekaj let osvaja odre z zasedbo Tosca Beat, zdaj pa je izdala že drugo samostojno pesem z naslovom Zbudi me, katere avtor je David Janušič. Z njo pripoveduje zgodbo o ljubezni, ali kot pojasni sama: "Marsikatera ljubezenska zgodba se žalostno konča. Včasih ljubezen preprosto izzveni in kar naenkrat začnemo živeti eden mimo drugega. Pesem govori o dveh osebah, ki sta imeli nekoč vse, danes pa si nimata več kaj povedati." Zbudi me je po Evinih besedah torej klic, da se zavemo, kaj imamo, preden je prepozno.

V produkciji Nikole in Davida Janušiča pa je pesem dobila tudi videospot, v katerem sta zaplesala kar Eva sama in plesalec Jan Marolt. "Svoje otroštvo in mladost sem preplesala," je začela talentirana svetlolaska in ker je kar nekaj let obiskovala klasični balet, ji je ta za vedno ostal v krvi. "Tako je prišla ideja, da bi posneli plesno obarvan videospot. Odlična plesalka in plesna koreografinja Anja Möderndorfer pa je naredila koreografijo za moj plesni del v video spotu," je razkrila in povedala, da je k sodelovanju tako povabila talentiranega hip-hop plesalca Jana Marolta, za katerega pevka pravi, da je zvezda tega videospota.