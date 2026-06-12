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Glasba

Eva Potrebuješ: Ne drage večerje, pelji me na veselico in bom srečna

Ljubljana, 12. 06. 2026 18.40 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović K.A.
EVA POTREBUJEŠ

Če je tvoj oče Jože Potrebuješ, drugače, kot da si od majhnega povezan z glasbo, enostavno ne gre. S tem se strinja tudi njegova hčerka Eva, ki ji je nastopanje in prepevanje v krvi, zdaj pa se končno podaja tudi na samostojno pot. 22-letnica v svet pošilja svojo prvo pesem Jaz padam, za katero pravi, da opeva točno to, kar je ona sama.

Eva Potrebuješ je ime, ki smo ga na slovenski glasbeni sceni že večkrat zasledili. Mlada pevka je hčerka glasbenika Jožeta Potrebuješa, nastopa pa dobesedno od malih nog. V zadnjih letih pogosto nastopa tudi z očetovo skupino Čuki, zdaj pa je začutila, da je čas, da se poda na samostojno pot.

Eva Potrebuješ predstavlja svojo prvo pesem Jaz padam.
Eva Potrebuješ predstavlja svojo prvo pesem Jaz padam.
FOTO: Arhiv izvajalke

22-letnica je v svet poslala svojo prvo pesem, ki nosi naslov Jaz padam. Kakšni so občutki, ko se podaš na solo pot? "Občutek je zelo dober. Malo je bilo komplikacij kot vedno, ampak imam za sabo tako dobro ekipo. Sestra mi pomaga, oči mi pomaga in zdi se mi, da mi je lažje kot običajni 22-letnici, ki začne svojo pot," je iskreno priznala.

22-letnica ima od nekdaj rada slovensko glasbo.
22-letnica ima od nekdaj rada slovensko glasbo.
FOTO: Arhiv izvajalke

Njen oče ima za sabo že več kot 40 let dolgo kariero in Eva njegovo mnenje zelo spoštuje. "Po toliko letih že mora vedeti, kaj je dobro in kaj ne. Zelo veliko je pripomogel, a končna beseda je bila vseeno moja. V podzavesti ti pa vseeno ostane, da ima oče prav," je priznala pevka, ki je imela od nekdaj rada slovensko zabavno in narodnozabavno glasbo. "Zdaj sem se pa podala še malo v country. Če boste pogledali spot, boste videli, da sem občasno tudi malo bolj kavbojsko oblečena. To, kar opeva ta skladba, to jaz sem. Rada imam druženja, zabave, veselice. To mi pomeni več kot da me pelješ na drago večerjo, na dopust - pelji me na veselico in jaz bom srečna," je povedala v smehu.

Kot hčerki znanega slovenskega glasbenika, ji je bila glasba položena v zibelko.
Kot hčerki znanega slovenskega glasbenika, ji je bila glasba položena v zibelko.
FOTO: Arhiv izvajalke

Da so veselice trenutno v trendu in da so mladi vedno bolj navdušeni nad slovensko glasbo, je opazila tudi sama. Zakaj misli, da je tako? "Ste že bili v zadnjih dveh letih na veselici? To je toliko ljudi, toliko mladine in jaz to zelo rada vidim, da se slovenska glasba s ponosom širi. Zato mi je moja prva pesem enostavno pisana na kožo, ker vidim, da si vsi želijo slovenske glasbe, ne samo jaz. Mi s Čuki veliko nastopamo in še preden stopimo na oder, je polno," je povedala.

Evi v spotu dela družbo tudi njen prijatelj Žan Zalar.
Evi v spotu dela družbo tudi njen prijatelj Žan Zalar.
FOTO: Arhiv izvajalke

Za pesem je posnela tudi videospot, v katerem so zaigrali tudi njeni prijatelji, eden od njih pa je imel prav posebno vlogo. "V videospotu igra tudi moj prijatelj Žan Zalar, ki predstavlja enega bolj bogatega fanta, ki bi me rad osvojil z dragimi biseri, rad bi mi kupil parcele v Piranu, za katere vemo, da so drage. A potem ga jaz peljem na veselico in tam zaživim," je povedala in priznala, da se nad dopustom v Dubaju resda ne bi pritoževala, a da je resnično srečna, ko gre na veselico: "Veliko več kot materialne stvari mi pomenijo doživetja."

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