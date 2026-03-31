EVIA: V meni je ves čas tlela želja, da bi imela nekaj svojega

Eva Križaj je prepevala že kot majhna deklica, z leti pa je svojo ljubezen do glasbe začela deliti tudi s številnimi mladoporočenci in njihovimi gosti na porokah. A povsem nekaj drugega bo zdaj zapeti pesem, ki jo je pomagala soustvariti sama. Pesem, pod katero se je s ponosom podpisala kot izvajalka. Uresničila je svoje sanje in v svet poslala svojo čisto prvo pesem. Kakšni so občutki, kako je nastal videospot in zakaj si je izbrala umetniško ime EVIA, nam je zaupala v pogovoru.

Eva Križaj - Evia predstavlja svojo prvo pesem Nauči me ljubiti. FOTO: Rok Maver

Na glasbeno sceno stopaš s prvencem Nauči me ljubiti. Zakaj te je ta pesem prepričala, da je prava za tvoj preboj?

Pesem Nauči me ljubiti je čakala na izvajalko, ki jo bo začutila. Ko mi je Klemen Glynn Arh poslal prvi demo, se je globoko v meni nekaj premaknilo. Balade so moja velika ljubezen, še posebej tiste, ki imajo v sebi nekaj dramatičnosti. Zato so se ob prvem poslušanju v meni res prebudile prave emocije, ki so potrebne za dobro interpretacijo. V meni je ves čas tlela želja, da bi imela nekaj svojega – torej svojo pesem, zato se je vse skupaj prav lepo poklopilo z mojimi občutki, cilji in željami.

Gre za čustveno balado. Koliko tebe je v pesmi? Jo je bilo težko zapeti oziroma interpretirati?

Pravzaprav sem se že takoj zelo hitro poistovetila s pesmijo. Vsak od nas je zagotovo šel že kdaj skozi neko fazo hrepenenja, želje po nekom ... V pesmi je veliko mene - ne nujno dobesednih situacij, ki so opisane v pesmi, ampak občutkov, ki se v njej pojavijo - gre za ranljivost, željo po bližini in tisti trenutek, ko se odločiš nekomu zaupati. Interpretacija vsekakor ni bila lahka. Tako čustvena pesem res zahteva pevca, ki jo izvede v vsej svoji polnosti, kot izvajalka jo moraš začutiti. In ravno zato mi je tako pri srcu.

Mlada pevka pogosto nastopa na porokah. FOTO: Marja Bizjak Ažman

Za pesem si posnela tudi videospot. Kakšna izkušnja je bila to zate? Nam lahko zaupaš kakšno zanimivo anekdoto s snemanja?

Moram priznati, da sem že kot majhna deklica oboževala nastopanje pred kamero, poziranje pred fotoaparatom in tako dalje, tako da sem med snemanjem resnično uživala. Z Rokom in Andrejem (Rok Maver, Andrej Kokalj – ekipa RoxProduction) se poznava že od prej – sodelovali smo že pri snemanju videospota za Modrijane. Zato sem bila pred kamero še toliko bolj sproščena, saj za videospotom stoji res profesionalna ekipa z odlično energijo. Na splošno je bilo snemanje zelo sproščeno in polno dobre energije. Zelo zabavno je bilo, kako smo prišli do zvonika. Vse skupaj je bilo namreč precej visoko, pot do vrha pa zelo ozka, tako da smo se nekajkrat kar zataknili v stopnišču. Poleg tega pa je zvon tudi na vsakih 15 minut zvonil, zato so nam čepki še kako prav prišli.

V videu nastopi tudi tvoj mož? Zakaj takšna odločitev?

Pravzaprav najprej nisem sploh imela načrta, da bo vključen v video, potem pa mi je režiser poslal idejni osnutek in nisem kaj preveč oklevala z izborom moškega. Moj mož Matic je moj največji podpornik, skupaj sva že 10 let. Res me spodbuja na moji glasbeni poti in to mi zelo veliko pomeni, zelo je tudi pozitivno naravnan. Skupaj sva v dobrem in slabem, zato mi je lepo, da me na koncu videospota počaka ravno on, da je v tem tudi malo simbolike.

Pri pesmi si sodelovala z znanimi slovenskimi imeni, gre pa tudi za predhodnico pesmi, Boš znal naprej me ljubiti, ki jo izvajata Uroš in Tjaša. Kako bi opisala vaše sodelovanje in ali si spoznala zakonca Steklas?

Glede ekipe bi res želela poudariti, da sem presrečna, da so pod mojo pesmijo podpisani taki avtorji, kot so Klemen, Matjaž Vlašič in Boštjan Grabnar. To so ljudje, ki so pustili velik pečat v slovenskem glasbenem prostoru. Snemanje v studiu je bilo zelo prijetno. Vesela sem, da sem se lahko popolnoma sprostila in se potopila v nek svoj svet, zato smo pesem imeli posneto praktično v prvem poskusu. Uroša in Tjaše sicer osebno še ne poznam, upam, da bo tudi za to kakšna priložnost. Sta izjemno karizmatična, pozitivna in predvsem res glasbenika z dušo. Zelo rada hodim na njune koncerte, njune pesmi pa rada pojem tudi na porokah, kjer veliko nastopam. Mogoče pa se zvezde lahko poklopijo in bomo nekoč naredili kakšno sodelovanje na njunem koncertu in ju skupaj zapeli, kdo ve.

EVIA je umetniško ime, ki najbolje predstavlja njo. FOTO: Marja Bizjak Ažman

Ob vstopu na glasbeno sceno si si izbrala umetniško ime EVIA. Zakaj?