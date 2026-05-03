Glasba

Evita prihodnje leto ponovno na broadwayskem odru

New York, 03. 05. 2026 09.31

Avtor:
E.M. STA
Rachel Zegler

Po odmevnem uspehu na West Endu se opera Evita o nekdanji prvi dami Argentine Evi Peron skladatelja Andrewa Lloyda Webbra in libretista Tima Ricea prihodnje leto seli na oder Broadwaya. V glavni vlogi bo zopet nastopila Rachel Zegler. Priljubljeno delo, ki je lani zaživelo tudi na odru SNG Maribor, bo mogoče videti letos še v okviru Ljubljana Festivala.

Novo različico muzikala bo režiral Jamie Lloyd, ki je za oživitev muzikala Sunset Boulevard z glasbo Andrewa Lloyda Webberja ter besedili in libretom Dona Blacka in Christopherja Hamptona, ki temelji na filmu iz leta 1950, prejel nagrado tony.

Rachel Zegler kot Eva Peron.
FOTO: AP

"Izvedba briljantne predstave Ricea in Lloyda Webberja v Londonu je bila uresničitev sanj, ponovno sodelovanje z Jamiejem pri uprizoritvi Evite na Broadwayu pa je priložnost, ki se ponudi enkrat v življenju," je besede Rachel Zegler navedel britanski The Guardian. Evito so na Broadwayu nazadnje uprizorili leta 2012 z Eleno Roger in Rickyjem Martinom v glavnih vlogah.

Kot še poroča The Guardian, je bil Lloyd Webber nad odzivom občinstva v Londonu prevzet, za Broadway pa so se odločili za revidirano različico. Ko so začeli s pogovori o newyorški produkciji, je postalo jasno, da izvedba skladbe Don't Cry For Me Argentina v Palladiumu ne bo mogoča, je pojasnil. "Resnično sem navdušen nad raziskovanjem nove ideje, narejene posebej za Broadway," je še menil.

Tako so mimoidoči čakali na izvedbo skladbe Don't Cry For Me Argentina.
FOTO: AP

Uprizoritev ene od najbolj znanih oper je v Londonu pritegnila pozornost medijev prav zaradi svoje unikatne scenografije. Zegler je mimoidočim na balkonu zapela Don't Cry For Me Argentina, Guardianov novinar in kritik Mark Lawson pa je ta del predstave označil za "trik", ki je izdal tiste, ki so kupili drage vstopnice.

Od premiere leta 1978 na londonskem West Endu je zgodba o kontroverzni argentinski prvi dami doživela številne postavitve po svetu. Julija jo bodo v okviru Ljubljana Festivala v Križankah uprizorili tudi umetniki SNG Opera in balet Maribor. V vlogi Eve Peron bo nastopila vsestranska sopranistka Sabina Cvilak, njenega moža Juana Perona bo upodobil Mike Sterling. Režiserka je Svetlana Dramlić, dirigent pa Patrik Greblo.

Evita broadway predstava

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Free Palestine
03. 05. 2026 09.55
Sem videl ta muzikal lani v Londonu in lahko z gotovostjo rečem, da je bil izvrsten. Rachel Zegler je izjemno nadarjena pevka, kar se je zelo odražalo s kvaliteto celotne predstave. Kdor se odloči za ogled, mu gotovo ne bo žal.
Big M
03. 05. 2026 10.29
Že tvoje ime me odbije!
