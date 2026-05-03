Evita prihodnje leto ponovno na broadwayskem odru

Novo različico muzikala bo režiral Jamie Lloyd , ki je za oživitev muzikala Sunset Boulevard z glasbo Andrewa Lloyda Webberja ter besedili in libretom Dona Blacka in Christopherja Hamptona , ki temelji na filmu iz leta 1950, prejel nagrado tony.

"Izvedba briljantne predstave Ricea in Lloyda Webberja v Londonu je bila uresničitev sanj, ponovno sodelovanje z Jamiejem pri uprizoritvi Evite na Broadwayu pa je priložnost, ki se ponudi enkrat v življenju," je besede Rachel Zegler navedel britanski The Guardian. Evito so na Broadwayu nazadnje uprizorili leta 2012 z Eleno Roger in Rickyjem Martinom v glavnih vlogah.

Kot še poroča The Guardian, je bil Lloyd Webber nad odzivom občinstva v Londonu prevzet, za Broadway pa so se odločili za revidirano različico. Ko so začeli s pogovori o newyorški produkciji, je postalo jasno, da izvedba skladbe Don't Cry For Me Argentina v Palladiumu ne bo mogoča, je pojasnil. "Resnično sem navdušen nad raziskovanjem nove ideje, narejene posebej za Broadway," je še menil.