Evropa je izbrala novih deset finalistov: Med njimi tudi Izrael

Na desetine glasbenikov, na stotine novinarjev in na tisoče ljubiteljev glasbe se je zbralo v švedskem mestu Malmö, kjer se tekmovanje za pesem Evrovizije pripravlja na sobotni živahni, z bleščicami oblit finale. V Areni Malmö so v drugem polfinalnem večeru nastopili predstavniki Malte, Albanije, Grčije, Švice, Češke, Avstrije, Danske, Armenije, Latvije, San Marina, Gruzije, Belgije, Estonije, Norveške, Nizozemske in Izraela. Po glasovih občinstva so se v finale uvrstile Latvija, Avstrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčija, Estonija, Švica, Gruzija in Armenija. S tem so se v finalu pridružile že v torkovem večeru izbranim finalistom: Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Irski, Portugalski, Ukrajini, Litvi, Finski, Cipru, Luksemburgu in velikim petim ter državi gostiteljici.

Prav izraelska predstavnica Eden Golan je povzročila obilo vroče krvi, namreč niti Evrovizija ne more ubežati svetovnim delitvam. Na ulicah Malmöja se je zbralo okoli 5000 protestnikov, ki so zahtevali izključitev Izraela iz Evrovizije, pridružila se jim je tudi podnebna aktivistka Greta Thunberg .

Letošnjo Evrovizijo bosta vse tri večere povezovali švedska igralka Malin Åkerman in stara znanka Evrovizije, Petra Mede , ki je to glasbeno tekmovanje do zdaj vodila že dvakrat. Organizatorji pričakujejo, da se bo v Malmöju zbralo okoli 100.000 oboževalcev. Z dvema polfinaloma se je 37 izvajalcev zmanjšalo na 26, te pa se bodo pomerili v sobotnem finalu pred več tisoč gledalci v Areni in pred svetovnim televizijskim občinstvom, ocenjenim na 180 milijonov.

Nastop v finalu si je že tradicionalno zagotovila velika evrovizijska peterica in država gostiteljica: Španija, Italija, Francija, Združeno kraljestvo, Nemčija in Švedska. Pesem Evrovizije Švedska gosti po lanski zmagi Loreen, ki je slavila s pesmijo Tattoo v Liverpoolu. Vodenje spektakla jim ni tuje, namreč gostili so ga že šestrkat. V prestolnici Stockholm so najboljše pesmi izbirali v letih 1975, 2000 in 2016, Göteborg je Evrovizijo gostil leta 1958, evrovizijski vrvež pa je v preteklosti izkusilo tudi mesto Malmö, kjer so spektakel priredili leta 1992 in leta 2013.

Glasbeni slog Evrovizije se je od ustanovitve tekmovanja leta 1956 dramatično spremenil. Zgodnja leta pevskih pesmi in balad so se umaknila živahnemu popu – pooseblja ga morda najboljša pesem Evrovizije vseh časov, Waterloo skupine ABBA, ki je zmagala na tekmovanju pred 50. leti. Danes ostajajo priljubljene euro-techno in power balade, gledalci pa so pokazali tudi okus za rock, folk-rap in ekscentrične, nerazvrstljive pesmi.