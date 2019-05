V velikem finalu letošnje Evrovizije bomo slišali tudi predstavnika Slovenije

Na letošnjem prvem polfinalnem tekmovanju za vstop v finale glasbenega spektakla Evrovizija je nastopilo 17 predstavnikov iz 17 različnih evropskih držav. Kot peta sta oder zavzela tudi predstavnika Slovenije, Zala Kralj in Gašper Šantl, ki sta s skladbo Sebi uspela prepričala gledalce in si tako priborila vstopnico v finale.

Zala Kralj in Gašper Šantl sta se s skladbo Sebi uvrstila v sobotni finale Eurosonga v Tel Avivu. FOTO: AP

V izraelskem Tel Avivu se je letos zbrala množica glasbenih navdušencev in navijačev iz številnih evropskih držav, ki so v več kot dveurnem glasbenem spektaklu polfinalnega tekmovanja za vstop v finale Evrovizije stiskali pesti za svoje predstavnike. Letošnje prvo polfinalno tekmovanje za vstop v finale največjega evropskega glasbenega tekmovanja je postreglo s takšnimi in drugačnimi skladbami: baladami, poskočnimi plesnimi ritmi in tudi zvoki metala.

Kot peta sta se na odru predstavila predstavnika Slovenije: Zala Kraljin Gašper Šantl, ki sta zavzela oder s skladbo Sebi, nastopila pa sta v svojem značilnem, minimalističnem stilu. Odeta v preprosto belino, skromnost in nedolžnost sta največji poudarek prepustila svojim vokalnim in instrumentalnim sposobnostim, s čimer sta uspela prepričati gledalce in strokovno žirijo ter si tako priborila vstopnico za veliki finale.

Zala in Gašper sta s preprostostjo in dobro pesmijo prepričala tudi evrovizijsko občinstvo.

Poleg Slovenije se je v veliki finale uvrstilo še devet držav: Grčija, Belorusija, Srbija, Ciper, Estonija, Češka, Avstralija, Islandija in San Marino. Skupno bomo tako že to soboto spremljali bitko 26 različnih držav: 20 najboljših iz obeh predizborov, Izrael kot gostiteljico in 'velikih pet', med katere sodijo: Italija, Francija, Španija, Nemčija in Velika Britanija. Izrael je bil letos že tretjič organizator glasbenega tekmovanja Evrovizija: slednje je dvakrat potekalo v Jeruzalemu, letos pa prvič v obmorskem mestu Tel Aviv, točneje v dvorani Expo.

Organizatorji dogodka so poskrbeli tudi za nekaj nostalgičnih trenutkov: na odru je nastopila 50-letna glasbenica Dana International, rojena kot moški z imenom Yaron Cohen, ki je pred točno 20 leti zastopala Izrael in zmagala s skladbo Diva.