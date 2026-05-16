Bolgarija Izraelu izmaknila evrovizijsko zmago

Sporočanje glasov žirij iz posameznih držav je na vrh zavihtelo Bolgarijo, treba pa je bilo počakati še glasove občinstva. Ti so na vrh sprva izstrelili Izrael s pevcem Noamom Bettanom in pesmijo Michelle, ki je prehitel tudi vse favorite s stavnic.
Kot zadnja je na glasove čakala bolgarska pevka Dara, skupaj s svojo ekipo je trepetala vse do konca, ali bo števec glasov pokazal dovolj, da prehiti izraelskega glasbenega kolega.
Nazadnje je seštevek glasov nacionalnih žirij in poslušalcev letošnjo evrovizijsko krono podelil Bolgariji in živahni plesni pesmi Bangaranga.
Bojkot zaradi Izraela
Tekmovanje za Pesem Evrovizije, ki je skozi svojo zgodovino poskrbelo za številne zimzelene glasbene uspešnice in dobilo bazo vnetih oboževalcev, letos praznuje 70 let, jubilej pa so zasenčile ostre polemike in bojkoti kot odziv na vojaško posredovanje Izraela na območju Gaze.
Pet držav je zaradi tega odpovedalo udeležbo, poleg Španije, Nizozemske, Irske in Islandije tudi Slovenija. Letos sicer ni prvič, da bi se katera država iz takšnih ali drugačnih razlogov odločila za bojkot tekmovanja, se pa je Evrovizija tokrat zaradi pozivov po izključitvi Izraela znašla sredi ene najresnejših kriz doslej.
