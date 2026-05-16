Glasba

Bolgarija Izraelu izmaknila evrovizijsko zmago

Dunaj, Ljubljana, 16. 05. 2026 20.22 pred eno minuto 1 min branja 38

Avtor:
T.H.
Bolgarska evrovizijska predstavnica Dara

Evrovizijsko zmago je tokrat odnesla Bolgarija, ki je po napetem glasovanju prehitela Izrael. Slovenija je bila letos med tistimi državami, ki so bojkotirale udeležbo zaradi krvavega davka vojne v Gazi in sodelovanja prav Izraela na tem tekmovanju. Izraelskega predstavnika so v polfinalu spremljali žvižgi in protesti med občinstvom v dunajski dvorani, med finalnim nastopom so televizijske kamere kazale njegove podpornike.

Sporočanje glasov žirij iz posameznih držav je na vrh zavihtelo Bolgarijo, treba pa je bilo počakati še glasove občinstva. Ti so na vrh sprva izstrelili Izrael s pevcem Noamom Bettanom in pesmijo Michelle, ki je prehitel tudi vse favorite s stavnic. 

Kot zadnja je na glasove čakala bolgarska pevka Dara, skupaj s svojo ekipo je trepetala vse do konca, ali bo števec glasov pokazal dovolj, da prehiti izraelskega glasbenega kolega.

Evrovizijska zmaga je šla v Bolgarijo
FOTO: AP

Nazadnje je seštevek glasov nacionalnih žirij in poslušalcev letošnjo evrovizijsko krono podelil Bolgariji in živahni plesni pesmi Bangaranga.

Bojkot zaradi Izraela

Tekmovanje za Pesem Evrovizije, ki je skozi svojo zgodovino poskrbelo za številne zimzelene glasbene uspešnice in dobilo bazo vnetih oboževalcev, letos praznuje 70 let, jubilej pa so zasenčile ostre polemike in bojkoti kot odziv na vojaško posredovanje Izraela na območju Gaze.

Pet držav je zaradi tega odpovedalo udeležbo, poleg Španije, Nizozemske, Irske in Islandije tudi Slovenija. Letos sicer ni prvič, da bi se katera država iz takšnih ali drugačnih razlogov odločila za bojkot tekmovanja, se pa je Evrovizija tokrat zaradi pozivov po izključitvi Izraela znašla sredi ene najresnejših kriz doslej.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
01.31

Rezultati Evrovizije 2026

00.59

Zmaga Bolgarije!

Evropo je letos prepričala bolgarska poskočnica Bangaranga s pevko Daro.

00.57

Žvižgi v dvorani ob vodstvu Izraela

Po glasovih nacionalnih žirij so se začeli preštevati še glasovi gledalcev, ki so proti vrhu zavihteli Izrael

00.31

Glasovi nacionalnih žirij okronali Bolgarijo

Žirije posameznih držav sporočile svoje glasove, številne je prepričala živahna bolgarska pesem Bangaranga.

00.12

Od glasbe do vpliva politike

Danes zmagovalca v razmerju 50:50 odločajo glasovi strokovne žirije in glasovi občinstva, ki pa se pogosto zelo razlikujejo.

Pesem Evrovizije finale dunaj evrovizija Slovenija bolgarija izrael

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Con-vid 1984
16. 05. 2026 21.57
Dejte nehat utrajat s tem, če mi nimamo več pravice do svoje nacionalne države, ker moramo met odprte meje za cel svet.....zakj pol simpatije do palestincev??????????
Odgovori
+2
2 0
blue3dragon
16. 05. 2026 21.53
Pa dobro. Res ste nadležni svto Evrovizijo
Odgovori
+4
4 0
Tho mp son
16. 05. 2026 21.51
Najbrž pri nas še nikoli ni bilo toliko zanimanja za EUROSONG . Hvala avstrijski nacionalni ORF za prenos in vam v uredništvu za pisno spremljanje .
Odgovori
+6
6 0
jugatneme
16. 05. 2026 21.50
Izraelci co mimo, kot njih prijatelj klovn kramp. Eurosong tretjerazredna tema.
Odgovori
-5
1 6
MarkoJur
16. 05. 2026 21.49
Izraelci nimajo kaj delat tu!!! HINAVCI, kje so Rusi??!
Odgovori
+1
5 4
fljfo
16. 05. 2026 21.45
Izraelci so prav tako agresorji kot Rusi...Zakaj dvojna merila?
Odgovori
+7
11 4
Janševe drobtinice
16. 05. 2026 21.45
Evroiluzija...
Odgovori
+8
9 1
MasteRbee
16. 05. 2026 21.44
Ti protesti ne odmevajo kot ne bojkot Slovenije. Psi lajajo, Eurovision gre naprej.
Odgovori
-1
4 5
Srebrnl breg
16. 05. 2026 21.42
To ni res .Ker gledam .
Odgovori
+5
6 1
Kardinal v Kristusu
16. 05. 2026 21.42
Navijam za Davidovo zvezdo!
Odgovori
-7
6 13
fljfo
16. 05. 2026 21.43
Oni pa kristjanov ne marajo...
Odgovori
+8
10 2
lakala28
16. 05. 2026 21.41
židovje so vragovje, to je vse, kar je tukaj za povedati.
Odgovori
+4
10 6
frenk7O7
16. 05. 2026 21.39
Vsi pogrešajo Slovenijo in Alenko Bratušek.
Odgovori
-3
4 7
Svarog
16. 05. 2026 21.39
Glasba povezuje. Ne vem zakj vojne z glasbo mešajo
Odgovori
-2
9 11
Kriss slo
16. 05. 2026 21.39
mi se neki ku.. .a noben nas ne je. 5%
Odgovori
+4
8 4
smeh69
16. 05. 2026 21.36
Vseeno mi je, k za lanski sneg
Odgovori
+7
8 1
proofreader
16. 05. 2026 21.34
Pa sploh kdo gleda palestinsko propagando na nacionalki?
Odgovori
-1
8 9
lakala28
16. 05. 2026 21.42
Ne. Pa tudi bolnika ne gledamo na noritv, pa orbanovem planetu, pa še kje.
Odgovori
+4
9 5
YouRangMyLord
16. 05. 2026 21.34
Nemška predstavnica - če ni glasbenene pevske kvalitete petja v živo brez pomoči avtotunerja, je treba pokazat jasno celo golo rit - samo še štange nočnega kluba so jim manjkale... Izraelec dobro odpel. Ocenjujem kot profi glasbenik, ne politično.
Odgovori
+5
7 2
lakala28
16. 05. 2026 21.43
žid tukaj nima kaj iskati. Niti v Evropi ni, pa še predstavnik genocidnega naroda je. Kaj tu ni jasno? Zaradi mene lahko izumi Odo radosti pa bo še vedno genocidni žid.
Odgovori
+2
6 4
Sportsman74
16. 05. 2026 21.27
Zakaj mi ne prenašamo? Zakaj nas pitem zanima potek ma tej prireditvi? Zakaj plačujemo Rtv prispevek? Bolano🤮👎🏾
Odgovori
+9
15 6
proofreader
16. 05. 2026 21.33
To se vsi sprašujemo. Ko se bo ukinil obvezni RTV prispevek nam bo vsem ostalo 14 evrov mesečno. Tudi levi bodo veseli takega zneska, da ne bodo govorili, da z nižjim DDV na hrano prihranijo samo evro.
Odgovori
+2
8 6
Buča hokaido
16. 05. 2026 21.42
Kdo je uzakonila obvezni RTV prispevek za vse, ki imamo elektriko?
Odgovori
+1
4 3
proofreader
16. 05. 2026 21.25
Fiasko naših aktivistk, 35 držav misli drugače kot one.
Odgovori
-2
8 10
Arguss
16. 05. 2026 21.24
stari strici pa tete 2026 vedo kaj predvajati.
Odgovori
+4
5 1
