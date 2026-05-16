Glasba

Večer velikega finala jubilejne Evrovizije, zaznamovane z bojkoti

Dunaj, Ljubljana, 16. 05. 2026 20.22 pred 13 minutami 2 min branja 4

Avtor:
T.H.
Evrovizijski oboževalci

Evrovizijski oder čaka zadnje dejanje - veliki finale. Za zmago se poteguje 25 držav, na stavnicah najbolje kaže Finski. Slovenija je letos med tistimi državami, ki zaradi krvavega davka vojne v Gazi in sodelovanja Izraela na tem tekmovanju bojkotirajo udeležbo. Izraelskega predstavnika so že v polfinalu spremljali žvižgi in protesti med občinstvom v dunajski dvorani.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije, ki je skozi svojo zgodovino poskrbelo za številne zimzelene glasbene uspešnice in dobilo bazo vnetih oboževalcev, letos praznuje 70 let, jubilej pa so zasenčile ostre polemike in bojkoti kot odziv na vojaško posredovanje Izraela na območju Gaze.

Pet držav je zaradi tega odpovedalo udeležbo, poleg Španije, Nizozemske, Irske in Islandije tudi Slovenija. Letos sicer ni prvič, da bi se katera država iz takšnih ali drugačnih razlogov odločila za bojkot tekmovanja, se pa je Evrovizija tokrat zaradi pozivov po izključitvi Izraela znašla sredi ene najresnejših kriz doslej.

25 držav na odru

Polfinalna večera sta bila na sporedu v torek in četrtek, nocoj sledi še veliki finale, v katerem bo nastopilo 25 držav.

Deseterica najboljših držav iz vsakega polfinala je bila izbrana na podlagi glasovanja občinstva ter gledalcev in poslušalcev po vsem svetu in strokovne žirije. V finale se je na tak način uvrstilo 20 držav, neposredna uvrstitev tja pa je čakala še veliko četverico - Francijo, Nemčijo, Italijo in Združeno kraljestvo - ter Avstrijo kot državo gostiteljico.

Evrovizija se je k našim severnim sosedom vrnila po enajstih letih - Dunaj je tekmovanje gostil že leta 2015 po zmagi Conchite Wurst, lani pa je v Baslu slavil avstrijski pevec JJ z operno balado Wasted Love in evrovizijski cirkus tako znova prinesel v avstrijsko prestolnico.

21.13

Šov pri naših severnih sosedih

Avstrija je evrovizijsko tekmovanje gostila že v letih 1967 in 2015

21.06

Protesti na ulicah

Že pred polfinalnim nastopom izraelskega predstavnika Noama Bettana v prvem polfinalnem večeru so aktivisti iz organizacije Palästina Solidarität Österreich protestirali proti sodelovanju te države na evrovizijskem tekmovanju, shod za solidarnost s Palestino so pripravili tudi pred današnjim finalom

20.57

Neizključitev Izraela doma pustila druge

Slovenije letos iz protesta ni med udeleženkami, za enako potezo so se odločile še Španija, Nizozemska, Irska in Islandija. Evropska radiodifuzna zveza (EBU) se zahtevam, da Izrael letos ne bi sodeloval, ni uklonila in je nazadnje nastop Izraela dovolila. Številni so EBU-ju očitali tudi dvojna merila, saj je ob napadu ruske vojske na Ukrajino leta 2022 Rusijo izključila iz tega tekmovanja.

20.49

Skupinski ogled Evrovizije na Dunaju

70. tekmovanje za Pesem Evrovizije gosti dvorana Wiener Stadthalle , v kateri pa ni prostora za vse, ki bi želeli biti del evrovizijskega dogajanja, zato so pripravili tudi prenos na prostem.

20.38

Nastopajoči v finalu letošnje Evrovizije

1. DANSKA: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem 2. NEMČIJA: Sarah Engels - Fire 3. IZRAEL: Noam Bettan - Michelle 4. BELGIJA: ESSYLA - Dancing on the Ice 5. ALBANIJA: Alis - Nân 6. GRČIJA: Akylas - Ferto 7. UKRAJINA: LELÉKA - Ridnym 8. AVSTRALIJA: Delta Goodrem - Eclipse 9. SRBIJA: LAVINA - Kraj Mene 10. MALTA: AIDAN - Bella 11. ČEŠKA: Daniel Zizka - CROSSROADS 12. BOLGARIJA: DARA - Bangaranga 13. HRVAŠKA: LELEK - Andromeda 14. ZDRUŽENO KRALJESTVO: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei 15. FRANCIJA: Monroe - Regarde ! 16. MOLDAVIJA: Satoshi - Viva, Moldova! 17. FINSKA: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin 18. POLJSKA: ALICJA - Pray 19. LITVA: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más 20. ŠVEDSKA: FELICIA - My System

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Masturbator
16. 05. 2026 21.11
HRT,RAI,itd,itd. Povsod se lahko gleda in nikjer ne niti malo omejnajo tega "bojkota" :))))
ALEX0000
16. 05. 2026 21.03
Na makedonski MRT1 lahko gledate prenos
zurc
16. 05. 2026 21.11
na hrt 1 tudi
gebo 1
16. 05. 2026 21.03
Levičarska rtv slo pa iz ene skrajnosti v drugo.
