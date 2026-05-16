Večer velikega finala jubilejne Evrovizije, zaznamovane z bojkoti

Tekmovanje za Pesem Evrovizije, ki je skozi svojo zgodovino poskrbelo za številne zimzelene glasbene uspešnice in dobilo bazo vnetih oboževalcev, letos praznuje 70 let, jubilej pa so zasenčile ostre polemike in bojkoti kot odziv na vojaško posredovanje Izraela na območju Gaze.

'Slovenije v imenu 20.000 otrok, ki so umrli v Gazi, ne bo na Evroviziji'

Pet držav je zaradi tega odpovedalo udeležbo, poleg Španije, Nizozemske, Irske in Islandije tudi Slovenija. Letos sicer ni prvič, da bi se katera država iz takšnih ali drugačnih razlogov odločila za bojkot tekmovanja, se pa je Evrovizija tokrat zaradi pozivov po izključitvi Izraela znašla sredi ene najresnejših kriz doslej.

Polfinalna večera sta bila na sporedu v torek in četrtek, nocoj sledi še veliki finale, v katerem bo nastopilo 25 držav.

Deseterica najboljših držav iz vsakega polfinala je bila izbrana na podlagi glasovanja občinstva ter gledalcev in poslušalcev po vsem svetu in strokovne žirije. V finale se je na tak način uvrstilo 20 držav, neposredna uvrstitev tja pa je čakala še veliko četverico - Francijo, Nemčijo, Italijo in Združeno kraljestvo - ter Avstrijo kot državo gostiteljico.

Evrovizija se je k našim severnim sosedom vrnila po enajstih letih - Dunaj je tekmovanje gostil že leta 2015 po zmagi Conchite Wurst, lani pa je v Baslu slavil avstrijski pevec JJ z operno balado Wasted Love in evrovizijski cirkus tako znova prinesel v avstrijsko prestolnico.