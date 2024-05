Evrovizija, kot je še ni bilo: 'Če se je žvižgalo, je prav, da se to sliši'

Letos jo je bilo težko spregledati, pa če ste se morda še tako trudili. O njej smo poročali, o njej ste govorili s sodelavci, doma z družino, morda celo na spletu. Naravnost s Švedske sta v POPkast studio prišla Robert Roškar in Denis Bende Živčec, ki sta na lastni koži izkusila Evrovizijo, kot je še nismo videli. Ali bi morala zmagati Hrvaška? Zakaj so (zopet) odločale strokovne žirije? Je čas, da jih ukinemo? Kako komentirata dejstvo, da je slovensko občinstvo Izrael nagradilo z 10 točkami? Kakšna je prihodnost Evrovizije? Si lahko opomore od tega burnega leta? Vse to in še več v novem POPkastu.