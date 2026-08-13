Evrovizijo bo gostil bolgarski Burgas

Direktor tekmovanja za pesem Evrovizije Martin Green je izrazil veselje, da bo Burgas gostil Evrovizijo 2027. "Burgas prinaša na Evrovizijo nekaj resnično posebnega. Je živahno in gostoljubno mesto ob Črnem morju z močno glasbeno in kulturno identiteto, ima ambicije, infrastrukturo in strast, potrebne za sprejem evrovizijske družine," je dodal.

Za prvo tekmovanje za pesem Evrovizije v Bolgariji želijo po njegovih besedah ustvariti nekaj, kar bo izžarevalo pristno bolgarsko vzdušje in bo hkrati v duhu Evrovizije, praznovanje, ki ljudi združuje prek glasbe. Obenem je izrekel zahvalo vsem mestom, ki so v prizadevanjih, da bi gostila prvo tekmovanje za pesem Evrovizije v Bolgariji, pokazala toliko navdušenja.

Za gostiteljsko mesto Evrovizije 2027 so se sicer poleg Burgasa potegovali še Sofija, Plovdiv in Varna, vendar je komisijo najbolj prepričala ponudba obmorskega mesta. Burgas je bil izbran zaradi svoje celovite ponudbe, ki združuje prizorišče in tehnične možnosti, potrebne za Evrovizijo, pa tudi zaradi zmogljivosti nastanitev, prometnih in mednarodnih povezav.

Generalna direktorica BNT Milena Milotinova je izrazila prepričanje, da bo Bolgarija dostojna gostiteljica Evrovizije. Dodala je, da je pred BNT, EBU in Burgasom intenzivno obdobje sodelovanja, da bodo skupaj poskrbeli za izvedbo tekmovanja, ki bo izpolnila visoka pričakovanja milijonov gledalcev po vsem svetu.

Župan Burgasa Dimitar Nikolov je dodal, da je za mesto izjemna čast, da bo leta 2027 gostilo to glasbeno tekmovanje. Bolgariji je zmago na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga.

Prvi polfinale 71. tekmovanja za pesem Evrovizije bo 11. maja, drugi 13. maja, veliki finale pa v soboto, 15. maja 2027.