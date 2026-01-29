Evrovizijo bo vodila dedinja kristalnega imperija

70. edicijo Evrovizije, ki bo letos potekala na Dunaju, bosta povezovala znana obraza naših severnih sosedov. V velike in pomembne čevlje bosta po besedah medijske hiše ORF stopila "dva multitalentirana umetnika s številnimi izkušnjami" . Victoria Swarovski je znana predvsem kot pevka in televizijska voditeljica, preizkušala pa se je tudi kot podjetnica, manekenka in oblikovalka.

Victoria je hčerka Paula Swarowskega, glavnega deležnika kristalnega imperija Swarowski. Leta 2024 so pri podjetju prihodek ocenili na 1,9 milijarde evrov. Kot del svetovno znane družine se je Victoria že zgodaj zavestno odločila za profesionalno pot, neodvisno od družinskega podjetja. Pri 16 letih je podpisala svojo prvo pogodbo z založbo Sony Music in izdala več singlov. Pri 18 letih se je preselila v Los Angeles, kasneje pa je kariero ustvarila na domačih tleh, kjer velja za enega bolj prepoznavnih obrazov.

Avstrijska zvezdnica je bila šest let poročena z nepremičninskim vlagateljem Wernerjem Mürzem, novo srečo v ljubezni pa je našla pri Marku Mateschitzu, dediču imperija Red Bull.