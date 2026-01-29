Evrovizijo bo vodila dedinja kristalnega imperija

70. edicijo Evrovizije, ki bo letos potekala na Dunaju, bosta povezovala znana obraza naših severnih sosedov. V velike in pomembne čevlje bosta po besedah medijske hiše ORF stopila "dva multitalentirana umetnika s številnimi izkušnjami". Victoria Swarovski je znana predvsem kot pevka in televizijska voditeljica, preizkušala pa se je tudi kot podjetnica, manekenka in oblikovalka.
Zavestno se je odločila za pot stran od kristalnega imperija
Victoria je hčerka Paula Swarowskega, glavnega deležnika kristalnega imperija Swarowski. Leta 2024 so pri podjetju prihodek ocenili na 1,9 milijarde evrov. Kot del svetovno znane družine se je Victoria že zgodaj zavestno odločila za profesionalno pot, neodvisno od družinskega podjetja. Pri 16 letih je podpisala svojo prvo pogodbo z založbo Sony Music in izdala več singlov. Pri 18 letih se je preselila v Los Angeles, kasneje pa je kariero ustvarila na domačih tleh, kjer velja za enega bolj prepoznavnih obrazov.
Avstrijska zvezdnica je bila šest let poročena z nepremičninskim vlagateljem Wernerjem Mürzem, novo srečo v ljubezni pa je našla pri Marku Mateschitzu, dediču imperija Red Bull.
Kdo je Michael Ostrowski?
Ob boku Victorie bo na evrovizijskem odru stal Michael Ostrowski, vsestranski umetnik, znan predvsem po svojih komičnih vlogah v serijah in filmih, napisal pa je tudi scenarije za več filmov. Med njegovimi bolj odmevnimi projekti sta komediji Slugs in Contact High ter serija Dark Rivers.
Evrovizija se bo na sosednjem Dunaju odvijala med 12. in 16. majem, Slovenija zaradi bojkota tam ne bo nastopila.
Swarovski je avstrijsko podjetje, ustanovljeno leta 1895, ki je svetovno znano po proizvodnji visokokakovostnega brušenega kristala. Njihovi izdelki vključujejo nakit, okrasne predmete, svetila in komponente za modo ter notranjo opremo. Podjetje je znano po svoji natančnosti pri brušenju in obdelavi kristala, kar daje njihovim izdelkom izjemen sijaj in iskrivost.
Mark Mateschitz je avstrijski poslovnež in dedič imperija Red Bull. Je sin soustanovitelja podjetja Red Bull Dietricha Mateschitza, ki je leta 2022 preminil. Po očetovi smrti je Mark podedoval večinski delež v podjetju, s čimer je postal eden najbogatejših Avstrijcev. Njegova vloga vodenja podjetja je pomembna za nadaljnjo strategijo in razvoj blagovne znamke Red Bull.
Evrovizija, uradno Pesem Evrovizije (angleško Eurovision Song Contest), je vsakoletno mednarodno tekmovanje v izvirni pesmi, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza (EBU). Na tekmovanju sodelujejo predvsem evropske države, čeprav se lahko udeležijo tudi države izven Evrope, če so članice EBU. Cilj tekmovanja je predstaviti glasbene talente držav udeleženk skozi izvedbo izvirnih pesmi, pri čemer zmagovalca izberejo glasovi gledalcev in strokovnih žirij.
