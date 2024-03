Evrovizijske stavnice: hrvaški predstavnik že dva tedna na prvem mestu

Marko Purišić , znan kot Baby Lasagna , je nedavno zmagal na Dori 2024 in tako postal hrvaški predstavnik na pesmi Evrovizije. S pesmijo Rim Tim Tagi Dim je navdušil domače in tuje občinstvo, kar kažejo ogledi na YouTubu , poslušanost na glasbenih platformah in stanje na evrovizijskih stavnicah.

Purišić je 29. februarja zasedel prvo mesto na stavnicah, takrat pa so mu napovedovali 14 odstotkov možnosti za zmago. Nekaj dni pozneje so se njegove možnosti povečale na 17 odstotkov. Pred kratkim so njegove možnosti padle s 17 na 15 odstotkov, a mu je uspelo ostati na prvem mestu.

Pod njim sta še vedno ukrajinska predstavnika Alyona Alyona in Jerry Heil s pesmijo Teresa & Maria, ki imata 14 odstotkov možnosti za zmago. Tretje mesto še vedno drži Italija in Angelina Mango s pesmijo La noia. Možnosti za zmago ima devet odstotkov, izenačila pa se je s švicarskim predstavnikom Nemom in njegovo pesmijo The Code, ki sta na četrtem mestu. Na petem mestu je s petimi odstotki možnosti za zmago Nizozemska oziroma njen predstavnik Joost Klein in Europapa. Slovenska predstavnica Raiven je s pesmijo Veronika trenutno na 27. mestu.