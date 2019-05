Evrovizijska zmaga za Nizozemsko, Slovenija na zlati sredini

Nizozemska je zmagovalka 64. tekmovanja za pesem Evrovizije, saj je zmagal Duncan Laurence s pesmijo Arcade,ki je zbral 492 točk. Na drugo mesto se je uvrstila Italija s 465 točkami, na tretje pa Rusija s 369 točkami. Zala Kralj in Gašper Šantl sta s skladbo SebiSloveniji priborila 105 točk in se uvrstila na zlato sredino, na 13. mesto.

V torek so se v finale uvrstili predstavniki Grčije, Belorusije, Srbije, Cipra, Estonije, Češke, Avstralije, Islandije in San Marina ter tudi Slovenije. V četrtek so gledalci in žirije izbrali Severno Makedonijo, Nizozemsko, Albanijo, Švedsko, Rusijo, Azerbajdžan, Dansko, Norveško, Švico in Malto.

Zala Kralj in Gašper Šantl sta po uvrstitvi v finale povedala, da sta vso energijo usmerila v to, da bi se njuna pesem dotaknila čim več ljudi, s še enim nastopom pa si želita "priti še do več src".