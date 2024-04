'Evrovizijski nastop absolutno ne bo za vsakogar, nemogoče pa, da ga ne bi opazil'

Z njo smo se s pomočjo objav na Instagramu sprehodili po poti spominov, vse od njenih začetkov v glasbenem studiu do treh nastopov na Emi in oboževalcev, ki jih je v tem času pridobila – vključno s telefonskim klicem, ki ga je prejela od priljubljenega slovenskega igralca Jurija Zrneca . "Cela moja družina smo veliki oboževalci Jurija Zrneca," je povedala pevka in se spominjala, kako jo je igralec poklical, medtem ko se je vozila z avtobusom. "Mislila sem, da je hec."

Kaos, pesem, s katero se je tretjič potegovala za evrovizijsko vozovnico, se je manifestirala v resnični kaos. Raiven se je v POPkastu spominjala časa, ko je prvič pristala v središču medijskega vrtinca in drame. "Zanimivo je, kako te ljudje zelo podpirajo, potem pa tako hitro tudi potlačijo dol in vržejo v koš, dobesedno. Sedaj, ko nazaj pogledam, se zdi veliko stvari smešnih, ampak je bila pa ta Ema velika šola zame."

"Vse, kar počnem, res rada počnem. Hvaležna sem svojim staršem, da sem vedno imela možnosti početi to, kar sem si jaz zares želela. Da so me podpirali, da sem razvila svoj glasbeni talent, in to se mi zdi največja vrednost v mojem življenju, da počnem, kar si želim," je še povedala glasbenica, ki je v letu 2022 s pesmijo Habanera našla svoj prostor pod soncem in v glasbenem prostoru. "Jaz sem miks vsega."

Kako je bilo sodelovati s slovensko divo Heleno Blagne? Zakaj pri pesmi Veronika nima niti kančka dvoma? O tem, kako slovenska javnost rada 'popredalčka' glasbene ustvarjalce, kaj pripravlja za evrovizijski oder, kako komentira evrovizijske stavnice in kakšen rezultat želi doseči na Švedskem, v najnovejši epizodi POPkasta z Raiven.