Glasba

Evrovizijski pokal vrača tudi nekdanji irski zmagovalec

Dublin, 14. 12. 2025 16.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
30

Charlie McGettigan, ki je leta 1994 slavil na evrovizijskem odru, je na omrežju X sporočil, da bo, v primeru, da ga najde, svoj evrovizijski pokal v znak nestrinjanja s sodelovanjem Izraela na glasbenem tekmovanju, vrnil tudi sam. McGettigan je na tekmovanju slavil skupaj s pevcem Paulom Harringtonom in pesmijo Rock 'n' Roll Kids.

Glasbenik Charlie McGettigan, ki je na Evroviziji slavil leta 1994, sledi stopinjam švicarskega evrovizijskega zmagovalca Nema. Tudi on bo namreč zaradi nestrinjanja z odločitvijo EBU, da Izrael lahko sodeluje na glasbenem tekmovanju, vrnil svoj kristalni mikrofon.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V izjavi za javnost je dejal, da je Nemo naredil iskreno potezo, s katero je pokazal, da je "zelo inteligentna oseba, ki je svojo odločitev dobro argumentirala". Dodal je: "Žal smo zmagali leta 1994 in ne morem se dokopati do nobenega pokala, ki smo ga takrat prejeli, če pa ga najdem, ga bom vrnil." McGettigan je na največjem glasbenem tekmovanju na svetu slavil skupaj s pevcem Paulom Harringtonom in pesmijo Rock 'n' Roll Kids.

Preberi še Nekdanji evrovizijski zmagovalec Nemo bo vrnil zmagovalni pokal

Spomnimo, Nemo je ob vračilu pokala na splet zapisal: "Čeprav sem neizmerno hvaležen skupnosti, ki spremlja tekmovanje, in vsemu, kar me je ta izkušnja naučila kot osebo in kot umetnika, danes ne čutim več, da ta pokal sodi na mojo polico." Po njegovih besedah se tekmovanje sklicuje na zagovarjanje "enotnosti, vključenosti in dostojanstva za vse", a nadaljnje sodelovanje Izraela, kot je še zapisal, "kaže na jasno nasprotje med temi ideali in odločitvijo zveze EBU".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dan po tem, ko je Nemo sporočil svojo odločitev, se je na Instagramu oglasil tudi naš letošnji predstavnik Klemen Slakonja, ki se je odločil za svojevrstno simbolno potezo. Na sedež EBU je poslal lažno različico kristalnega mikrofona, ki ga je izdelal za projekt, v katerem je imitiral vse zmagovalce Evrovizije iz tega tisočletja.

Preberi še Slakonja na sedež EBU poslal lažni pokal: Predstavlja lažne vrednote

"Danes ta lažen pokal predstavlja lažne vrednote EBU," je zapisal in dodal, da je na sedež Evropske radiodifuzne zveze poslal tudi "račun s prošnjo za povračilo vsakega centa, ki sem ga porabil za ta kos pleksi stekla".

evrovizija izrael Charlie McGettigan irska pokal
Naslednji članek

9. Zimski festival bo združil vrhunske domače in tuje glasbenike

SORODNI ČLANKI

Islandija kot peta država napovedala bojkot Evrovizije

Nekdanji slovenski predstavniki na Evroviziji odstop Slovenije podpirajo

'Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro'

'Slovenije v imenu 20.000 otrok, ki so umrli v Gazi, ne bo na Evroviziji'

Zelena luč za Izrael, ki ostaja del Evrovizije

Bo Izrael tekmoval na Evroviziji?

