Evrovizijski pokal vrača tudi nekdanji irski zmagovalec

Charlie McGettigan, ki je leta 1994 slavil na evrovizijskem odru, je na omrežju X sporočil, da bo, v primeru, da ga najde, svoj evrovizijski pokal v znak nestrinjanja s sodelovanjem Izraela na glasbenem tekmovanju, vrnil tudi sam. McGettigan je na tekmovanju slavil skupaj s pevcem Paulom Harringtonom in pesmijo Rock 'n' Roll Kids.

Glasbenik Charlie McGettigan, ki je na Evroviziji slavil leta 1994, sledi stopinjam švicarskega evrovizijskega zmagovalca Nema. Tudi on bo namreč zaradi nestrinjanja z odločitvijo EBU, da Izrael lahko sodeluje na glasbenem tekmovanju, vrnil svoj kristalni mikrofon.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V izjavi za javnost je dejal, da je Nemo naredil iskreno potezo, s katero je pokazal, da je "zelo inteligentna oseba, ki je svojo odločitev dobro argumentirala". Dodal je: "Žal smo zmagali leta 1994 in ne morem se dokopati do nobenega pokala, ki smo ga takrat prejeli, če pa ga najdem, ga bom vrnil." McGettigan je na največjem glasbenem tekmovanju na svetu slavil skupaj s pevcem Paulom Harringtonom in pesmijo Rock 'n' Roll Kids.

Spomnimo, Nemo je ob vračilu pokala na splet zapisal: "Čeprav sem neizmerno hvaležen skupnosti, ki spremlja tekmovanje, in vsemu, kar me je ta izkušnja naučila kot osebo in kot umetnika, danes ne čutim več, da ta pokal sodi na mojo polico." Po njegovih besedah se tekmovanje sklicuje na zagovarjanje "enotnosti, vključenosti in dostojanstva za vse", a nadaljnje sodelovanje Izraela, kot je še zapisal, "kaže na jasno nasprotje med temi ideali in odločitvijo zveze EBU".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dan po tem, ko je Nemo sporočil svojo odločitev, se je na Instagramu oglasil tudi naš letošnji predstavnik Klemen Slakonja, ki se je odločil za svojevrstno simbolno potezo. Na sedež EBU je poslal lažno različico kristalnega mikrofona, ki ga je izdelal za projekt, v katerem je imitiral vse zmagovalce Evrovizije iz tega tisočletja.