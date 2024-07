Evrovizijski prijatelji: Joker Out, Käärijä in diskvalificirani Joost

Slovenska zasedba Joker Out ima pestro poletje. Fantje so na turneji po Evropi, v sklopu katere so obiskali Finsko in nastopili na festivalu Ruisrock v mestu Turku. Tam pa niso bili edini nekdanji evrovizijski predstavniki, saj sta na istem festivalu nastopila tudi lanskoletni finski predstavnik in Bojanov dober prijatelj Käärijä ter letošnji diskvalificirani nizozemski predstavnik Joost Klein .

Joker Out so na svojem Instagram profilu objavili nekaj utrinkov z nastopa, med drugim tudi, kako so z Joostom v zaodrju plesali, medtem ko je Käärijä na odru zabaval z evrovizijsko Cha Cha Cha. S sledilci so delili tudi fotografijo z obema pevcema in zapisali, da so nova družina. Na istem družbenem omrežju je moč najti tudi videoposnetek nastopa Slovencev, ki so v en glas z množico prepevali svoje pesmi.

"Tako sem srečna, da se moji najljubši evrovizijski izvajalci razumejo," je pod skupno fotografijo zapisala ena od sledilk, druga pa dodala, da je to njena najljubša fotografija na spletu. "Zlat evrovizijski trio," se je strinjala tretja sledilka. Fotografija je v manj kot dnevu dni nabrala že več kot 24 tisoč všečkov.