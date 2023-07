Evrovizijski spektakel se seli v Malmö

68. prireditev Evrovizije se seli na Švedsko. Organizatorji so že izbrali gostujoče mesto, Malmö Arena pa bo tako polfinalna večera priredila 7. in 9. maja 2024, finale bo 11. maja. Letošnja zmagovalka, ki je odločila, kje bo glasbena prireditev potekala prihodnje leto, je bila Loreen , ki je zmagala maja v Liverpoolu.

Pevka, ki je na tem glasbenem tekmovanju zmagala že leta 2012, je zmago za las izmaknila Fincu Kääriji . Malmö je bil izbran za gostitelja nadaljevanja po postopku zbiranja ponudb mesta, v katerem so bili preučeni objekti prizorišč in zmožnosti za sprejem na tisoče gostujočih delegacij, ekip in oboževalcev.

"Navdušeni smo, da se vračamo v to živahno in dinamično mesto, ki je pokazalo, da ima prizorišča in infrastrukturo, ki so kot nalašč za izvedbo največjega glasbenega dogodka v živo na svetu," je še povedal in dodal, da je ponudba mesta izkazala veliko strasti do tekmovanja.

To bo že sedmič, da bo Švedska, domovina evrovizijske legende Abba, gostila Evrovizijo. Združeno kraljestvo, ki ima rekord z devetimi, je letošnji dogodek organiziralo, ker ga lanska zmagovalka Ukrajina, kot je to tradicionalno, ni mogla gostiti zaradi ruske invazije. Gostiteljsko mesto Liverpool je zaradi tega dogodka obiskalo približno pol milijona ljudi, a Mae Muller iz Združenega kraljestva ni uspela ponoviti uspeha drugouvrščenega Sama Ryderja leta 2022, da bi gostovanje ostalo še drugo leto zapored v Veliki Britaniji.