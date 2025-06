Festival Exit zapušča Srbijo: Podpora študentom usodna

Zaradi pritiskov ob podpori študentom v Srbiji bo tamkajšnji festival Exit, ki je nastal pred 25 leti, letos potekal zadnjič. Organizatorji so v sporočilu za javnost pojasnili, da so od lani, ko so izrazili podporo študentskemu boju za svobodno in pravično družbo v Srbiji, izgubili vso javno finančno podporo.

V sporočilu za javnost so organizatorji zapisali, da so od trenutka, ko so lani javno izrazili podporo študentom, izpostavljeni ogromnim finančnim in drugim pritiskom z namenom, da jim odvzamejo pravico do svobode mišljenja in izražanja.

"Čeprav smo izgubili vso javno finančno podporo na vseh ravneh oblasti - brez katere v omejenih gospodarskih razmerah v Srbiji tako velik in ugleden festival, kot je Exit, dolgoročno ne more obstajati -, ne bomo molčali. Verjamemo, da svoboda nima cene, zato bo letošnja jubilejna izvedba festivala zadnja, ki bo potekala v Srbiji, kjer se svoboda govora duši," so zapisali. Festival Exit bo letos potekal od 10. do 13. julija v Novem Sadu. Kot so še dodali organizatorji, so sicer dobrodošli v številnih delih sveta, vendar "dolgujejo občinstvu še zadnji ples na Petrovaradinski trdnjavi". "Prav zato je naša ekipa odločena bolj kot kdaj koli prej, da bo letošnja edicija najbolj čustvena in nepozabna doslej," so še zapisali v sporočilu za javnost.

