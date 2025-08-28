EYP: Ljubezenska razhajanja se zdijo najtežja, a se pogosto najhitreje zacelijo

Skupina Enjoy Your Privacy (EYP) pred izidom prvenca predstavlja singel z naslovom Ujetnik. Nastal je v tišini med razhodom, v tistem trenutku, ko si še z nekom, a se tvoja duša že poslavlja. Ni namenjena razlagam ali opravičilom, ampak je zgolj zapis občutka, ki ga poznajo mnogi, pravi četverica.

"Ujetnik je pesem o tem, ko te nekaj drži, pa ne veš več točno, zakaj. Ko te je strah biti sam, a te ob nekom boli še bolj," pojasni pevec in avtor besedila Florjan Meglič. "Gre za izpoved odnosa, ki je postal ujetništvo. V pesmi sem želel priznati strah in bolečino, ki se pojavita ob nekom, ki te hkrati privlači in utesnjuje. Potreba po izpovedovanju pride iz tihe želje, da dam tem občutkom glas, ker jih v resničnem življenju pogosto zadržujemo zase. Težko je olepšati takšne občutke, ne da bi pri tem izgubili bistvo. Zato je pesem nastala direktno iz srca na papir," je še dodal Meglič.

Enjoy Your Privacy (EYP) pred izidom prvenca predstavljajo singel z naslovom Ujetnik. FOTO: Arhiv izvajalca

Ujetniki smo lahko vsi, je prepričan pevec in kitarist: "Vsak od nas je lahko ujetnik – partnerstva, navad, spominov, ki jih ne znamo spustiti. V pesmi sem sam ujet v odnos, ki je deloval kot urok: privlačen, a hkrati strašljiv. To je tisto ujetništvo, iz katerega sem se težko rešil, ker te vedno znova nekaj vleče nazaj."

Pesem se tokrat izogiba obtožbam in dramatiki. Njena moč je v ranljivosti in brutalni iskrenosti, s katero razkriva resnico o koncu nekega razmerja. "Razhajanja me vedno vržejo iz ravnotežja. Pri ljubezenskih je najtežje to, da ostanejo stvari neizrečene – stavek, ki si ga želel povedati, dotik, ki ga ni bilo. Morda z besedami nisem vedno dovolj vešč, zato se prepustim glasbi, da pove tisto, kar res čutim. Pisanje glasbe je zame način soočanja; ko sedem s kitaro, lahko tisto, kar me razjeda, ujamem v verz in ga spustim iz sebe. To je proces, ki ga ne more nadomestiti noben pogovor. Ljubezenska razhajanja se sicer zdijo najtežja, a se pogosto najhitreje zacelijo – ker te življenje prej ali slej potisne naprej," nam je zaupal Meglič.

Singel Ujetnik je nastal v istem prostoru kot njihov prejšnji komad Mali kabinet, kot je povedal avtor teksta, pa to ni naključje: "Prostor ima svojo energijo – ni naključje, da sta oba singla nastala tam. Najbolj iskrene pesmi pridejo, ko se prepustim občutkom; takrat se besede in melodija skoraj same sestavijo. Seveda so moji občutki pogosto izhodišče, a navdih najdem tudi v zgodbah drugih. Včasih pesem nastane iz tujega doživetja, ki ga skušam začutiti. Zato postanejo pesmi univerzalne – ker v njih vsak najde delček sebe."

Prvenec izide oktobra