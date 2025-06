EYP z intimno odo pomembnim prostorom življenja

Navdih za novo skladbo skupine EYP , ki jo sestavljajo Florjan Meglič, Gašper Cankar, Matic Potočnik in Damjan Kaučič , je bilo rojstvo nečaka pevca in kitarista Megliča. "Vse skupaj je bilo precej čustveno – nekaj domotožja, pa tisti občutek, ko se ti svet malo ustavi in začneš razmišljati o tem, kaj je zares pomembno," pojasnjuje. Tako je mali kabinet postal močan simbol – prostor, kjer raste in se neguje nekaj, kar imaš rad, nekaj iskrenega in ranljivega. Refren pesmi nosi univerzalno sporočilo upanja: prav ti tihi kotički v življenju lahko prinesejo spremembe, ki jih svet najbolj potrebuje.

Enjoy Your Privacy (EYP) je štiričlanska skupina iz okolice Kranja, ki od leta 2020 ustvarja avtorske skladbe. Njihova glasba je znana po poudarku na čustvenem izrazu, pripovednosti in odrski iskrenosti. V preteklih skladbah, kot so Bejbe, Midva in Samo za en dan, EYP obravnavajo ljubezen in odnose na pristen in doživet način, stran od klišejev. Njihova glasba vedno izpostavlja pomen trenutkov, pogum za sanje in moč besede.