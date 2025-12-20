Ezra razsvetljuje in motivira

EZRA - Svetloba

Svetloba je čudovit, še raje sijajen motivacijski vzgib. Ni naključje, da nam najbolj koherenten ljubljanski trap artist pričujoči počasnejši hitič namenja tik pred prazniki. Z nekaj začetne naslombe na romantični šum ali minulo srčno težavo Ezra svojo svetlobno poemo preusmerii v samorefleksijo s prisego o ponovnem dvigu duha. Čreda ovc, ki je bila, kot navaja avtor, za nastop v videu pošteno nag(-h)ra(n)jena, z odliko opravi s svojim poslanstvom. Muziko je ustvaril producent-odličnjak Hyu, režiser videnega pa je Maksim Emonski. Na delu je bilo torej sanjsko moštvo, ki mu gre zaupati tudi v najbolj občutljivih časih - ko morajo trap balade premagovati klasični božični kiča.



Ocena: 5

TRAVIS SCOTT FT. TYLA & VYBZ KARTEL - PBT

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Michael Jackson je na legendarni album Thriller zavedel tudi komad PYT (Prettz Young Thing). Trap impresonario Travis Scott se je podvizal s PBT (Pretty Black (round) Thing). Vsled prelestnosti mlade južnoafriške dive Tyle se kot-da podobna pomenska računica atlantskemu raperju pogojno le izide. PBT je del kolaborativne kompilacije Jackboys 2. To je sicer že sredi poletja izdan hiphop album Scottove matične založbe (Cactus Jack Records), ki bo ostal najbolje prodajani žanrski met tega formata v iztekajoče sem letu. Decemberski opomin na toplejše čase? Ok, naj bo.

Ocena: 4,5

KOFI STONE FT. MAVERICK SABRE - Venice

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Prijazna razmišljanja o tem, kdo smo in kam gremo, so prevladujoča motivika sijajnega londonskega poeta in raperja Kofija Stone. Seveda ima tudi univerzalnost ljubezni ter pozitivne misli in čustva v Stoneovi liriki stalno rezervacijo. Raperjev tretji album All The Flowers Have Bloomed se tudi glasbeno muza med tradicijo acid-jazza in mehkim R&B-jem. V singlični Vencie zvedniku, ki to postaja zelo počasi in premišljeno, na pomoč priskoči že skoraj pozabljeni odlični soular Maverick Sabre. Sladko, in to s prefinjeno mero.

Ocena: 5





FRED AGAIN FT. WALLFACER - I Luv U

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Top angleški elektronik na aktualni albumski izdaji, ki je sicer prefrigano urejena kompilacija - vsaj naslov, ki ga ima, je docela iskren: USB002 -, razbija in mrcvari prav se, ki se izpostavijo zvočnikom. Vključno s tem hedonističnem vrhuncem pomenljivo naslovljenim I Luv U. Fred Again dokazuje, da ni pozabil svojih zvestih navijačev. Tech-house na recept! Ali. Namenjeno ekskluzivni rabi zgolj v prvi uri novega leta. Kajti kmalu zatem spet nastopi normala.

Ocena: 3,5