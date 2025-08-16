Ezy-G in Yngfirefly priporočata molitev

Tu je nov. Ponovno vstajenje prvega štajeskega raperja je dobilo nadaljevanje. Profesor Ezy-G je pač izjemen. Tako kot na predhodniku Atamorgana se premišljeno in neposredno, pogosto tudi grobo, a vendar gosposko, permanentno občudovanja inteligentno, loteva vsevrstnih družbnih in medosebnih problemov. S tabo, na primer, je komad, v katerem opisuje razmerje zakoncev. V rimah te pesmi se brutalno znese nad družico, ki ji očita, da se je zredila, medtem ko zakonska veza razpada tudi na račun druge, torej njegove strani, saj priznava, da je zapit. Poleg tega pa "ti bereš čudne knjige, jaz pa še vedno navijam za naše!" - in tako dalje. Ko bi le doajeni slovenske književnosti, sploh pa realisti med pisatelji in dramatiki, slišali S tabo, bi se tudi njim nazor in življenska perspektiva bržčas spremenila. Nenazadnje pa, Ezy-G aka Matjaž Ezgeta je v civilu visokošolski učitelj - anglist, torej znanstvenik. Če raper pevcem in komikom (nemara tudi radijcem in televizijcem!) v komadu Vlovi zabrusi, naj "popravijo svojo slovnico", potem to velja kot pribito. Za izzivanje smejalni krčev (in posledično valjanje po tleh) je še kako primerna poema Kimaj. V tej - tudi z laibachianskim refrenom oziroma vzkliki 'odvetniki' - genialno opiše situacije, ko prevzetni starši zaradi minornih obveznosti (ali le presedanj v razredu) primitivno groziju učiteljem. Ravno temu zaznamku gre nujno pristaviti zgodovinsko utrjeno in (kot kaže - šolnikom želim srečno - še vedno malikovano) Ezy-G-jevo rimo: "Daj, mama, kupi mi pištolo, da si popravim ocene, ko ve vrnem nazaj v šolo!" (album Ko pride Bog dueta Dandrough, 1996). Svojo odločno liberalno ali občo svobodnjaško držo Ezy-G potrjuje v komadu Family (Družina). Joj, prejoj! Situacija: Obstaja možnost, da je sin gej. To spoznanje pa zapitega fotra spravlja v obup. Tako nesrečni in onečaščeni alkoholik krivi vse, vse po spisku. Raper ima rad tudi nekaj retrospektivnih vibracij, zato je na albumu Usmili se nas še na stare čase opominjajoča Blokada 91, ki nas preseli v čas osamosvojitvene vojne. Jasno, tudi ta komad je kot starošolski aminirani filmi - hitri vsebinski rezi, ki poslušalcu komaj dovolijo vdih med krohotanjem. Mariborski raper vmes potrdi, da je gledal vse filme Larsa Von Trierja in preštudiral vse bite, ki jih je ustvaril ikonski hiphop producent DJ Premier. Ob tem pa se, zanj zelo značilno, vsake toliko herojsko tudi sam posipa s pepelom - seveda v komičnem modulu, ki mu resnično ni para. Ob koncu albuma se Ezy-G posebej, spet v svojem transparentnem slogu, zahvali svojim najbližjim sodelavcem in prijateljem. Slednje me napeljuje na pomislek, da sta albuma Atamorgana (leto 2022) in aktualni Usmili se nas zaključen diptih. Raperske navdušence avtor morda, morda preplaši že z uvodno kantavtorsko popevko Zabloda. Držim pesti, da s tem ni mislil, da omenjena albumska naslova zaokrožujeta le njegovo kratkotrajno vrnitev na sceno, na globko, globoko, tj. trpko underground sceno. Primerjava med obema naslovoma izda, da je tale novejši malo bolj funky, za las vsebinsko lažji. Soavtor obeh albumov je producent YngFireFly, ki se vedno izkaže. Še posebej v motivacijskem smislu, saj rapersko legendo spraviti in jo potem ohranjati v pogonu, ni najlažja in vaja in najkrajši proces. Za razumevanje vsega tega in za ostre, neusmiljene ritmike, s katerimi YngFireFly uspešno izziva Ezy-G-ja, moraš pač biti razred zase. Naj se nas res usmili, usmilijo, whoever.