Fant Taylor Swift prvič javno spregovoril o njunem sodelovanju

Taylor Swift je novembra 2020 razkrila identiteto svojega skrivnostnega sopisca glasbe, za katerega se je pozneje izkazalo, da je tudi njen fant, Joe Alwyn . Ta je sodeloval na njenih albumih Evermore in Folklore , ki sta izšla leta 2020, o njuni navezi pa do sedaj v javnosti ni govoril.

"Bilo je popolnoma nepričakovano, ponesreči. Prosila me je, ali lahko skupaj sedeva in dokončava pesem in sva jo. Bilo je nekaj tako preprostega, kot je za druge ljudi gnetenje testa," je rekel Alwyn, ki je na novinarjevo vprašanje, kako se nenamerno napiše pesem, odgovoril: "Kdo se ne sprehaja po hiši in si poje?"

31-letni Alwyn je kot soavtor naveden pri Taylorinih uspešnicah Folklore , Betty , Exile , Evermore , Champagne Problems in Coney Island . Je tudi soavtor naslovne pesmi albuma. Glasbenik je za Volture povedal, da se je nekega dne zabaval in igral neko klavirsko melodijo, iz tistega pa je pozneje nastal prvi verz pesmi Exile , saj ga je zvezdnica prosila, naj ji pomaga dokončati pesem.

Glasbenik je v času, ko sta s Swiftovo ustvarjala albuma, veliko poslušal skupino The National, kar je bil tudi navdih za pesem Betty. The National in Bon Iver so prav tako sodelovali pri nastajanju pesmi Evermore.

"Najverjetneje sem nekaj spil in se samo potikal po hiši. Tistega večera se nisva znala odločiti, kateri film bi si ogledala, zato je predlagala, da bi poskušala dokončati pesem, ki sva jo začela skupaj pisati prejšnji dan. V roke sva vzela kitare in naredila točno to," je še razkril.

Zvezdnica je sicer pred kratkim izdala novo verzijo pesmi This Love, ki je izšla leta 2014 na albumu 1989. Ob izidu nove verzije pesmi je na družbenem omrežju zapisala: "This Love je zunaj, jaz pa trenutno podoživljam turnejo 1989 albuma."