Fantje iz skupine Vzrock: Vsi smo že bili noro zaljubljeni

Fantje iz skupine Vzrock so med ljubitelji dobrih veselic izjemno priljubljeni, saj s svojo pozitivno in navihano energijo vedno poskrbijo za dobro vzdušje. Tudi poleti jih čaka veliko nastopov, na katerih bodo prepevali tudi svojo novo pesem z naslovom Jagode in med. Pesem govori o hrepeneči ljubezni, v videospotu pa prvič vidimo pet fantov. Zakaj se je skupini pridružil še en Gašper?

Gašper, Nik, Nejc in Tilen so fantje, ki jih številni ljubitelji veselic in zabavne glasbe že dobro poznajo. Fantje ustvarjajo pod imenom Vzrock, s svojo glasbo in navihano mladostniško energijo pa vedno poskrbijo za dobro vzdušje. Tudi letos poleti jih čaka veliko nastopov, na katerih bodo predstavljali tudi svojo novo pesem Jagode in med. "Če te kombinacije do sedaj nismo jedli, jo bomo od zdaj naprej. Želeli smo biti izvirni," so o novi pesmi povedali fantje.

Fantje iz skupine Vzrock predstavljajo novo pesem.

Pesem govori o hrepenenju in ljubezni do točno določenega dekleta. Kdo od fantov se je že znašel v takšni situaciji? "Mislim, da smo bili vsi že v takšni situaciji. Pogoj, da izdaš tako pesem, je, da izhajaš iz sebe in svojih zgodb," je povedal Gašper in zaupal, da je besedilo sicer napisal Alen Klepčar. Jagode in med so ljudje, ki so obiskali eno njihovih veselic, že slišali v živo in čeprav je niso poznali, so fantje dobili pozitiven odziv.

Fantje so v svoje vrste sprejeli še enega Gašperja.

Nova pesem je dobila tudi videospot, med snemanjem katerega so se zelo zabavali. "Največkrat smo ponavljali del, ko Nik plesalko Kajo prime in jo postavi na tla. Ne vem točno, zakaj, a verjetno zato, ker je tako dober prijatelj z Rokom Mavrijem, ki je snemal spot, in sta se tako zmenila," se je še pošalil Gašper in dodal, da je imel Nik naslednji dan zaradi snemanja vnetje v mišicah.

Čeprav so fantje od začetka delovali kot štiričlanska zasedba, jih je od nedavnega v skupini pet. Z njimi je sicer že eno leto, a je prvič sodeloval pri novi pesmi."Še en Gašper je naš skriti adut, nova pomoč. To je naš nov član, ki je z nami že drugo sezono in toliko nam je prirasel k srcu, da ga zdaj jemljemo kar povsod," je zaupal harmonikar in pevec, ki je ostal Gašper, novega Gašperja pa kličejo po priimku, in sicer Možinc.