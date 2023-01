Fantje narodnozabavne skupine Vzrock živijo svoje sanje

"Ne bomo lagali, že zdaj živimo svoje sanje. Občutek, ko lahko vsak vikend počnemo to, v čemer najbolj uživamo, je neprecenljiv. Približuje se naš prvi veliki koncert, prav tako pa so naše skladbe tudi na kanalu YouTube zelo priljubljene. Vse to je za nas dokaz, da smo na pravi poti in da delamo dobro, še vedno pa z velikim navdušenjem spremljamo mojstre slovenske glasbe in se zavedamo, da je pred nami še dolga in strma pot," so povedali člani skupine Vzrock in dodali: "Delali bomo, kakor čutimo. Taki pač smo. Brez dvoma pa harmonika ostaja nepogrešljiva na naših odrih in v naših srcih. Z njo smo začeli in z njo bomo nadaljevali."