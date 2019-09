'Fantje niso bili najbolj navdušeni, ko sem se jim pridružila'

Ko je prva pevka priljubljene skupine Novi fosili Đurđica najavila, da zapušča skupino, so fantje, sicer nejevoljni, iskali novo. Kmalu se jim je pridružila mlada, nadebudna in predvsem neizkušena Sanja Doležal.

Novi fosilipraznujejo 50 let delovanja in bodo v kratkem imeli nekaj koncertov po regiji nekdanje države Jugoslavije. Sanja Doležal, Marinko Colnago in Vladimir Kočiš Zec so vrnitev poimenovali kar po njihovi največji uspešnici Za dobra stara vremena.

Fantje sprva niso bili najbolj navdušeni nad dejstvom, da se jim bo pridružila navihala 20-letnica. FOTO: Bruno Sedevčič

Sanja pa ni prvotna pevka priljubljene skupine. Pridružila se jim je, ko jeĐurđicazapustila fante in ko jo je Slobodan Momčilović Moka povabil k sodelovanju. Sanja je za hrvaške medije povedala, da fantje sprva niso bili navdušeni nad njenim prihodom. "Ko se je Đurđica odločila, da zapušča skupino, so fantje razmišljali, koga bi poklicali k sodelovanju. Kot sem kasneje slišala, so imeli v naboru kar nekaj izvrstnih pevk. Moka se je na koncu vseeno odločil zame, ne glede na mojo mladost in na mojo neizkušenost. Fantje niso bili najbolj navdušeni, a so se s časom sprijaznili, pomirili," je v smehu povedala Sanja. 'Đurđica je bila stokrat boljša od mene' Sanja se je pri 16. letih pridružila pop-rock skupini Prva ljubav. Glasba je bila takrat zanjo le hobi, njene ambicije pa so šle v popolnoma drugo smer kot jo je načrtovala. "Babica je bila novinarka, zato sem imela svojo prvo prakso na Radiu Zagreb. Ta služba mi je bila všeč, zato sem sanjarila, da bom nekoč tudi sama postala novinarka," je povedala pevka.

